Quảng Ninh giải ngân vốn đầu tư công tăng gấp 3 lần

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trong năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định đầu tư công là động lực dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong 4 tháng của năm 2026 đạt hiệu quả cao.

Theo Sở Tài chính Quảng Ninh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của địa phương tính đến ngày 23/4 là 24.879 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn giao mới năm 2026 chiếm 21.083 tỷ đồng, phần còn lại là vốn chuyển tiếp từ năm 2025.

Dự kiến, đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh giải ngân đạt 5.664 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch của riêng quý 2/2026 và đặc biệt là gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng phần vốn giao đầu năm 2026 đã thực hiện được 4.890 tỷ đồng, tương đương 25% kế hoạch.

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh Phạm Hồng Biên nhận định dù đối mặt với thách thức từ việc tăng giá nguyên, nhiên vật liệu và nhân công, kết quả này là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Dù đạt kết quả tổng thể tích cực, thực tế triển khai tại Quảng Ninh vẫn ghi nhận sự chênh lệch về tiến độ giữa các nhóm dự án. Trong số 245 dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh năm 2026, nhóm dự án quyết toán đạt tỷ lệ giải ngân ấn tượng là 83%. Nhóm dự án đang thi công dù chiếm tỷ trọng vốn lớn nhưng mới đạt 23%. Nhóm dự án chuẩn bị đầu tư/đấu thầu tỷ lệ giải ngân hiện còn rất thấp, dao động từ 0,6% đến hơn 1%.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này được xác định là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu và sự chậm trễ trong hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Để duy trì đà tăng trưởng và đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung thực hiện nhóm giải pháp trọng tâm, đó là tập trung quyết toán dự án đã hoàn thành; yêu cầu các dự án đang thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nguồn lực để thi công liên tục.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung cải cách thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian lập, thẩm định và phê duyệt các dự án mới để sớm khởi công. Mục tiêu là tổ chức thi công ngay các dự án đang đấu thầu trong quý 2/2026.

Quảng Ninh kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt. Đồng thời, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, tránh dồn vào cuối năm. Đồng thời, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò "vốn mồi," sử dụng đầu tư công để thu hút nguồn lực xã hội và thúc đẩy hợp tác công-tư (PPP).

Với những bước đi quyết liệt này, Quảng Ninh hướng tới không chỉ hoàn thành vượt mức kế hoạch giải ngân quý 2/2026 mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo./.

