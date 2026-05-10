Hai chủ đề chính tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ được tổ chức từ ngày 22-23/5 tại Tô Châu (Trung Quốc), nhằm thúc đẩy sự đồng thuận giữa các bên về hai nhóm vấn đề trọng tâm, đồng thời phát đi ba thông điệp nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chung trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 35 năm Trung Quốc gia nhập APEC, đồng thời là lần thứ ba-sau khoảng thời gian gián đoạn 12 năm-Trung Quốc đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà của APEC.

Chủ đề hợp tác APEC trong năm nay là “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương: Thúc đẩy thịnh vượng chung”, được dẫn dắt bởi các nguyên tắc cốt lõi gồm “Cởi mở, Đổi mới và Hợp tác.”

Trong đó, hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại là một hội nghị cấp bộ trưởng quan trọng, được tổ chức thường niên trong khuôn khổ APEC.

Theo ông Lý Thành Cương, Đại diện đàm phán thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, bối cảnh quốc tế hiện nay đang được định hình bởi sự đan xen phức tạp giữa những biến động và thay đổi; tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang thiếu đi động lực, trong khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải đối mặt với vô vàn thách thức phức tạp trong tiến trình phát triển.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc sẽ phối hợp cùng tất cả các thành viên APEC nhằm tích cực thúc đẩy hội nghị đi đến sự đồng thuận về hai lĩnh vực thảo luận trọng tâm.

Trước hết là việc “xây dựng một trật tự kinh tế và thương mại khu vực cũng như đa phương mang tính cởi mở và dễ dự đoán.” Trung Quốc sẵn sàng nắm bắt cơ hội từ dấu mốc kỷ niệm 20 năm đề xuất tầm nhìn về Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), để thúc đẩy sự phát triển phối hợp của các quy tắc kinh tế và thương mại khu vực, tăng cường tính kết nối và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, cũng như thiết lập các quan hệ đối tác về thương mại và đầu tư nhằm thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau, qua đó cung cấp những định hướng rõ ràng và thiết thực hơn cho việc thúc đẩy tiến trình FTAAP.

Thứ hai là hướng tới việc “kiến tạo những động lực mới cho hợp tác thương mại và đầu tư năng động và đổi mới.” Trung Quốc sẽ tiến hành thảo luận sâu rộng với tất cả các thành viên APEC về các lộ trình và biện pháp nhằm mở rộng, tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới nổi, như kinh tế số và kinh tế xanh, qua đó tạo đà mạnh mẽ cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại theo hướng đổi mới sáng tạo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tiên phong trong công cuộc chuyển đổi và nâng cấp cơ cấu công nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương nhấn mạnh, xoay quanh chủ đề trọng tâm của Năm APEC tại Trung Quốc, phía Trung Quốc hy vọng sẽ gửi đi ba thông điệp thông qua hội nghị này.

Trước hết, Trung Quốc chủ trương mở cửa ở trình độ cao và sẵn sàng tận dụng sự mở cửa của chính mình để thúc đẩy sự mở cửa trong khu vực. Trung Quốc kêu gọi sự điều chỉnh và hội nhập các quy tắc, tiêu chuẩn trong khu vực; khuyến khích áp dụng các phương thức linh hoạt để đàm phán thêm những thỏa thuận kinh tế và thương mại nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực; đồng thời nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa quá trình hội nhập của hệ thống kinh tế và thương mại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ hai, Trung Quốc chủ trương phát triển “lực lượng sản xuất chất lượng mới” và sẵn sàng tận dụng đà phát triển của chính mình để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đang tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật số và xanh, kiên trì theo đuổi phương thức phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng thời cam kết tạo ra các thị trường gia tăng mới, qua đó mở rộng lợi ích tổng thể của hợp tác kinh tế và thương mại thông qua những tiến bộ công nghệ và sự ứng dụng tích hợp giữa các ngành công nghiệp.

Thứ ba, Trung Quốc đề cao tính bao trùm và sẵn sàng thúc đẩy sự thịnh vượng chung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua hợp tác cùng thắng. Trong khuôn khổ cuộc họp này, Trung Quốc sẽ tổ chức một loạt hội thảo chuyên đề xoay quanh các chủ đề như tạo thuận lợi cho đầu tư, vận đơn điện tử, chuỗi cung ứng xanh và mạng lưới cửa khẩu điện tử, với mục tiêu thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chính sách và hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan này.

Ông Lý Thành Cương khẳng định, Trung Quốc mong muốn hợp tác cùng tất cả các bên, nhằm phấn đấu đạt được thành công trọn vẹn cho Hội nghị Bộ trưởng Thương mại lần này, đóng góp những kết quả kinh tế-thương mại quan trọng cho Hội nghị cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11/2026 tại Thâm Quyến, cùng nhau thúc đẩy xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương với thịnh vượng chung./.

Kinh tế số là chủ đề quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC Ngày 9/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tổ chức họp báo đặc biệt, nhằm giới thiệu chương trình liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sắp tới.

​