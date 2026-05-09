Kinh tế số là chủ đề quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 9/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tổ chức họp báo đặc biệt, nhằm giới thiệu chương trình liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới.

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, năm nay đánh dấu kỷ niệm 35 năm Trung Quốc chính thức gia nhập APEC và là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC. Hội nghị năm nay sẽ có những đặc điểm và thay đổi mới về chủ đề và các khía cạnh khác.

Theo đại diện lãnh đạo Bộ Thương mại Trung Quốc, khi hợp tác kinh tế và thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bước vào giai đoạn phức tạp và đầy thách thức hơn, các chủ đề thảo luận của cuộc họp năm nay sẽ được mở rộng hơn nữa để bao gồm các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh và carbon thấp, cũng như khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Theo đó, kinh tế số sẽ là một chủ đề trọng điểm tại cuộc họp năm nay.

Trung Quốc hy vọng sẽ hợp tác với tất cả các thành viên APEC để tìm hiểu và xây dựng khuôn khổ hợp tác, tận dụng tối đa vai trò điều phối và hướng dẫn chính sách của APEC nhằm phát triển những mục tiêu và lộ trình rõ ràng hơn cho quá trình số hóa thương mại trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc cũng sẽ tham gia thảo luận sâu rộng với tất cả các bên về các vấn đề như quy tắc và tiêu chuẩn thương mại trong lĩnh vực số, mô hình quản lý, an ninh công cộng và phát triển công bằng.

Ông Lâm Phong (Lin Feng), Vụ trưởng Vụ quan hệ kinh tế thương mại quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc đang phối hợp với tất cả các bên để nghiên cứu và thúc đẩy một số sáng kiến hợp tác, bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, mạng lưới cửa khẩu điện tử thí điểm, vận đơn điện tử, thương mại không giấy tờ, trí tuệ nhân tạo và hải quan thông minh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC, Trung Quốc cũng sẽ tổ chức một loạt hội thảo để thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chính sách và hợp tác công nghệ trong các lĩnh vực liên quan.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng tốt cơ chế hợp tác APEC để tạo ra một nền tảng mở hơn cho tất cả các bên tham gia hợp tác số khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm mang lại lợi ích cho sự phát triển kinh tế số đến được với nhiều người hơn,” ông Lâm Phong nhấn mạnh.

Theo chương trình, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC năm 2026 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 20-23/5 tại Tô Châu (Trung Quốc)./.

