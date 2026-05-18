Tổng thống Israel: Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 18/5, tại Dinh Tổng thống ở Jerusalem, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Israel Isaac Herzog, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Nhà nước Israel.

Tại buổi lễ, Tổng thống Isaac Herzog chúc mừng Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn nhận nhiệm vụ mới, bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả.

Tổng thống Israel đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân; đồng thời nhấn mạnh Israel coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một đối tác năng động và có vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Israel Isaac Herzog tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn sau lễ tiếp nhận Thư ủy nhiệm. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng thống Herzog bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhắc tới những dấu ấn lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, trong đó có sự kết nối mang tính biểu tượng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng đầu tiên của Israel David Ben-Gurion.

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại Nhà nước Israel; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Isaac Herzog.

Đại sứ khẳng định Việt Nam coi Israel là đối tác quan trọng tại khu vực, mong muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ nhấn mạnh sẽ nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy quan hệ song phương, biến tiềm năng và cơ hội hợp tác thành những kết quả thực chất, thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy thương mại-đầu tư, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Israel có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh mạng, quản lý nguồn nước, y tế, giáo dục; đồng thời thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước.

Đại sứ cũng nhấn mạnh nền tảng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Israel được xây dựng từ những nhà lãnh đạo đặt nền móng của hai quốc gia, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng David Ben-Gurion, qua đó tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Tổng thống Israel Isaac Herzog trao đổi riêng với Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Hai bên cũng trao đổi triển vọng hợp tác kinh tế, trong đó nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) sẽ tạo động lực mới cho thương mại và đầu tư song phương trong thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi việc hai hãng hàng không Israel là EL AL Airlines và Arkia Israeli Airlines mở thêm các đường bay thẳng tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2026, coi đây là tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch, đầu tư và kết nối nhân dân giữa hai nước.

Tổng thống Isaac Herzog bày tỏ quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí cởi mở, tin cậy, phản ánh sự đồng thuận và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Israel vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới/.

Hiệp định VIFTA tạo xung lực cho xuất khẩu hàng Việt Nam sang Israel Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Israel ước đạt trên 3,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt gần 900 triệu USD, tăng hơn 10% so với năm trước.