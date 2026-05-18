Iran nêu loạt điều kiện trong phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ

Ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này đã gửi văn bản phản hồi đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Tehran khẳng định các hoạt động trao đổi ngoại giao vẫn đang tiếp diễn thông qua quốc gia trung gian Pakistan, bất chấp việc truyền thông sở tại chỉ trích các yêu cầu từ phía Washington là "quá mức."

Phát biểu họp báo tại Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định nước này đã chuyển các mối quan ngại lớn của mình tới phía Mỹ.

Ông Baqaei cũng thẳng thắn bảo vệ các lập trường cốt lõi của Iran, bao gồm việc yêu cầu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài, gỡ bỏ phong tỏa đối với phần lớn tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài, đồng thời phải bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột mà phía Iran cáo buộc là "bất hợp pháp và vô căn cứ."

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này đã "chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra" nếu căng thẳng quân sự tái diễn.

Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Washington đã đưa ra danh sách gồm 5 điểm, trong đó yêu cầu Iran chỉ được vận hành duy nhất một cơ sở hạt nhân và phải chuyển giao toàn bộ kho lưu trữ urani làm giàu cấp độ cao sang Mỹ.

Đổi lại, Mỹ từ chối dỡ phong tỏa dù chỉ 25% tài sản của Iran bị đóng băng, không chấp nhận bồi thường chiến tranh và tuyên bố sẽ chỉ chấm dứt các hành động thù địch khi Tehran tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.

Hãng thông tấn Mehr của Iran nhận định các điều kiện đơn phương này không đi kèm bất kỳ nhượng bộ hữu hình nào từ phía Mỹ và có thể đẩy tiến trình đàm phán vào thế bế tắc.

Trong đề xuất được gửi đi vào tuần trước, Iran từng kêu gọi chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran áp đặt từ ngày 13/4.

Đề xuất của Tehran cũng nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz - tuyến đường vận tải năng lượng quan trọng toàn cầu vốn đã bị phong tỏa phần lớn kể từ khi Mỹ và Israel không kích lãnh thổ Iran vào ngày 28/2.

Hiện tại, Washington và Tehran mới chỉ trải qua một vòng đàm phán chính thức duy nhất dưới một lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 8/4.

Cũng trong ngày 17/5, theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi Mỹ nối lại đối thoại với Iran nhằm đạt được các thỏa thuận giúp kiềm chế căng thẳng tại Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm với cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ về các vấn đề Arập và châu Phi Massad Boulos, Ngoại trưởng Abdelatty nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp ngoại giao và đối thoại chính trị nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực./.

Mỹ-Iran phát đi các thông điệp cứng rắn liên quan tiến trình đàm phán Iran tuyên bố sẵn sàng ứng phó với mọi hành động gây hấn mới, trong bối cảnh Washington được cho là đang xem xét thêm các phương án gây sức ép đối với Tehran.