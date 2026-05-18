Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về chính quyền kiến tạo và cải cách thủ tục hành chính

Theo Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, Bắc Ninh vào top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu năm 2025.

Sau 21 năm triển khai liên tục, Báo cáo PCI năm 2025 ghi dấu bước đổi mới lớn nhất từ trước đến nay với việc ra mắt phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên công bố Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI).

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực chứng quy mô lớn với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp FDI và 1.001 hộ kinh doanh thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Điểm mới nổi bật của PCI 2.0 là chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá toàn diện hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân. Bộ chỉ số được cấu trúc gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu, bao gồm gia nhập thị trường; tiếp cận nguồn lực; tính minh bạch; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và chính quyền kiến tạo.

Năm 2025, VCCI chuyển từ công bố bảng xếp hạng cụ thể sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành kinh tế nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sáp nhập đơn vị hành chính và tiệm cận thông lệ quốc tế. Điểm PCI trung vị toàn quốc đạt 63,90 điểm trên thang điểm 100, cho thấy tiến trình cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được duy trì.

Theo công bố tại hội nghị, 5 địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành kinh tế tốt gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Các địa phương này đều có cấu trúc điều hành cân bằng, với ít nhất 5/9 chỉ số thành phần PCI nằm trong top 10 cả nước.

Đáng chú ý, Bắc Ninh dẫn đầu toàn quốc ở hai chỉ số quan trọng là chính quyền kiến tạo với 6,67 điểm và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính với 8,93 điểm. Kết quả này phản ánh nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Việc đánh giá chỉ số PCI hằng năm nhằm giúp các địa phương nhận diện rõ những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế trong cải thiện môi trường gia nhập thị trường khi đạt điểm cao nhất toàn quốc ở chỉ số này. Khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập được xem là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy động lực tăng trưởng.

Hải Phòng gây ấn tượng với sự đồng đều khi có tới 7/9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất, cho thấy chất lượng điều hành ổn định trên nhiều phương diện.

Phú Thọ nổi bật ở khả năng tiếp cận nguồn lực, đứng thứ hai toàn quốc, trong khi Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí cao ở các chỉ số về cạnh tranh bình đẳng và chính quyền kiến tạo, những yếu tố cốt lõi của môi trường kinh doanh hiện đại.

Điểm chung của nhóm này là không phụ thuộc vào một chỉ số đơn lẻ, mà xây dựng được cấu trúc điều hành tương đối cân bằng. Đây cũng là tiêu chí quan trọng trong cách tiếp cận mới của PCI 2.0.

Về kết quả đánh giá chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh là 3 địa phương dẫn đầu. Trung vị toàn quốc đạt 4,2 điểm, cho thấy dư địa cải thiện còn lớn.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang từng bước tích lũy nội lực, sẵn sàng bứt phá nếu các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách được tháo gỡ quyết liệt trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định PCI 2.0 và BPI sẽ là công cụ quan trọng giúp đánh giá sâu hơn năng lực điều hành, kiến tạo phát triển của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Chủ tịch VCCI cũng cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, các cấp, ngành cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục hành chính sang kiến tạo năng lực cạnh tranh và môi trường phát triển thuận lợi cho doanh nghiệp./.

