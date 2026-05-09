Nhật Bản: Nợ công cao kỷ lục trong năm thứ 10 liên tiếp

Ngày 8/5, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cho thấy tính đến cuối tháng 3, nợ công của nước này đạt 1.343,84 nghìn tỷ yen (khoảng 8.580 tỷ USD), lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm liên tiếp. Mức nợ tăng 20.130 tỷ yen so với cuối tài khóa trước.



Phân tích chi tiết cho thấy trái phiếu chính phủ đang lưu hành đạt 1.207,22 nghìn tỷ yen, tăng 24.330 tỷ yen, trong khi các khoản vay đạt 44.320 tỷ yen và các khoản tín phiếu ngắn hạn lên tới 92.300 tỷ yen.



Chính phủ Nhật Bản tiếp tục phụ thuộc nhiều vào nợ để tài trợ cho các hoạt động của mình khi giá cả tăng cao và lãi suất cao hơn đẩy chi tiêu theo chính sách lên.

Trong khi đó, dưới chính sách "tài chính công có trách nhiệm và chủ động" của Thủ tướng Sanae Takaichi, các biện pháp như lập ngân sách bổ sung và phát hành thêm trái phiếu chính phủ để giải quyết lạm phát đã làm gia tăng thêm gánh nặng nợ.



Giáo sư Tatsuaki Takano tại Đại học Toyo ở Nhật Bản cho biết hệ thống tài chính của Nhật Bản đang đối mặt với những thách thức về cấu trúc khi xu hướng giảm tỷ lệ sinh và dân số già hóa tiếp tục làm xói mòn không gian tài chính thông qua chi tiêu an sinh xã hội bắt buộc ngày càng tăng./.

Nhật Bản muốn đàm phán về vấn đề tiền tệ với Mỹ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết ông đang sắp xếp tham dự hội nghị kéo dài 3 ngày của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 bắt đầu từ ngày 20/5 tại Banff.

​