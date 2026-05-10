Cháy dữ dội tại xưởng may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai

Chiều 10/5, lực lượng chức năng đã khẩn trương khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10/5, đã phát hiện lửa bùng cháy dữ dội tại khu vực sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam.



Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, trong đám cháy phát tiếng nổ lớn, lửa bùng mạnh và cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực Nhơn Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.



Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy, sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa.

