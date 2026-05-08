Bắc Ninh: Dập tắt vụ cháy nhà trọ, giải cứu người mắc kẹt trong thang máy

Ngày 8/5, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại nhà trọ 8 tầng ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), giải cứu an toàn một người bị mắc kẹt ra ngoài. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin từ hiện trường, vụ cháy xảy ra tại phòng trọ ở tầng 8 thuộc nhà trọ Mạnh Linh. Thời điểm xảy ra cháy, phòng trọ đóng kín cửa và không có công nhân bên trong.

Ngọn lửa bén nhanh vào các vật dụng sinh hoạt dễ cháy như chăn, đệm, quần áo, khiến khói độc nhanh chóng bao trùm khu vực.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, chỉ sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các phòng trọ lân cận.

Cũng tại thời điểm này, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân, hỗ trợ đưa anh T.V.M mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Theo xác minh, khi phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng 8, anh M đã sử dụng thang máy để di chuyển lên kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, hệ thống điện bị ngắt khiến thang máy dừng hoạt động.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ./.

