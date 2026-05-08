Người dân không tự chữa bằng phương thức dân gian sau khi bị chó cắn

Tối 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai cho biết trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại sau khi bị chó cắn. Đáng lưu ý, sau khi bị chó cắn, bệnh nhân không tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại mà điều trị bằng phương pháp dân gian. Bệnh nhân là bà N.T.G. (68 tuổi, ngụ ấp Ông Quế, xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai).

Trước đó, khoảng tháng 2/2026, bà N.T.G. bị một con chó lạ chạy vào nhà và cắn vào mu bàn tay. Tại thời điểm cắn người, con chó có biểu hiện bất thường, lầm lỳ (biểu hiện của bệnh dại). Sau đó, do bị người nhà đuổi nên con chó chạy đi mất, không theo dõi được.

Do chủ quan, bà N.T.G. chỉ tự chữa bằng phương thức dân gian mà không tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại dù đã được người nhà nhắc nhở.

Đến ngày 4/5, bà N.T.G. có biểu hiện khó thở, sợ nước, sợ gió, uống nước vào thấy ngợp, tình trạng không giảm nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh khám và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tại đây cũng được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Sau đó, bệnh nhân tiên lượng nặng nên người nhà có nguyện vọng xin chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi dại thể hung dữ, suy hô hấp, nhiễm trùng tiểu, tăng huyết áp. Đến trưa ngày 6/5, bệnh nhân tử vong.

Ngay khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xử lý dịch bệnh.

Cơ quan chức năng nhận định, đây là trường hợp tử vong do bệnh dại đầu tiên trong năm 2026 trên địa bàn thành phố, với những triệu chứng lâm sàng điển hình.

Cũng theo cơ quan chức năng, khu vực xung quanh gia đình bệnh nhân có nhiều chó thả rông, một số người dân chưa chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn chó, mèo; vẫn còn tình trạng người dân khác bị chó mèo cào cắn nhưng chưa tiêm phòng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi bị chó mèo cào, cắn kể cả khi con vật chưa có biểu hiện nghi dại.

Khi bị chó mèo cào, cắn không xử lý bằng các biện pháp dân gian mà phải rửa vết thương bằng nước sạch và xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường. Sau đó, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ tiêm huyết thanh, vaccine phòng ngừa bệnh dại. Không chủ quan dù bị vết thương nhẹ, một khi bị chó cắn thì vẫn có nguy cơ bị mắc bệnh dại.

Khi phát hiện chó, mèo nhà hoặc chó mèo lạ xuất hiện trong khu vực có biểu hiện bất thường, hung dữ, phải báo ngay tổ trưởng, ấp trưởng, chính quyền địa phương, thú y, trạm y tế để được hỗ trợ xử lý, không tự ý xử lý con vật./.

