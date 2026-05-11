Nghệ An tiếp nhận 2 cá thể tê tê quý hiếm do người dân giao nộp

Tại tỉnh Nghệ An, trong ngày 11/5, người dân liên tiếp giao 2 cá thể tê tê quý hiếm cho lực lượng, cơ quan chức năng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần bảo vệ động vật hoang dã và tuân thủ pháp luật, góp phần lan tỏa ý thức bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của cộng đồng.

Trưa 11/5, ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày, Hạt kiểm lâm Quỳ Châu, phối hợp cùng Công an xã, Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Châu tiếp nhận một cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 10/5, anh Thái Doãn Tuấn (hộ khẩu thường trú tại bản Việt Hương, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) phát hiện một cá thể động vật rừng xuất hiện trong vườn nhà. Qua tìm hiểu, xác định được đây là loài tê tê Java nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nên đã chủ động trình báo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương.

Đại diện Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Công an xã Sơn Lâm bàn giao cá thể tê tê do người dân giao nộp cho Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã (Vườn quốc gia Pù Mát) chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà anh Tuấn để tiếp nhận cá thể tê tê này. Xác nhận của cơ quan chức năng, cá thể tê tê này là tê tê Java (Manis javanica), giới tính cái, nặng khoảng 0,4kg, dài 30cm, tình trạng sức khỏe bình thường.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng tiến hành chăm sóc để thả cá thể tê tê này về môi trường tự nhiên phù hợp. Cũng sáng ngày 11/5, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) đã bàn giao một cá thể tê tê trưởng thành do người dân giao nộp cho Vườn quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) chăm sóc, bảo tồn trước khi thả về môi trường tự nhiên. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cá thể tê tê này ổn định, không có dấu hiệu suy yếu hay tổn thương.

Hiện, cá thể tê tê này đang được chăm sóc, theo dõi tại cơ sở bảo tồn động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Pù Mát trước khi thả về môi trường tự nhiên. Tê tê là loài động vật hoang dã, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy cứng, có khả năng cuộn tròn để tự vệ khi gặp nguy hiểm.

Có tập tính sống trong những hốc cây rỗng hoặc hang, thường sống đơn độc, chỉ gặp nhau để giao phối và sinh ra một lứa từ một đến ba con và nuôi trong khoảng hai năm. Đây là loài thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, quý hiếm và được pháp luật trong nước cũng như quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt.

Tê tê nằm trong Danh lục đỏ IUCN của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Việc người dân phát hiện, chủ động bàn giao cá thể tê tê cho cơ quan chức năng là việc làm tích cực, góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học trong cộng đồng./.

