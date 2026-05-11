Đồng Nai đề xuất tên 7 tuyến đường lớn gắn với nhân vật lịch sử

Ngày 11/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai cho biết đã có văn bản đề xuất đặt tên 7 tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố. Theo đề xuất, tên các tuyến đường gắn với nhân vật lịch sử, lãnh đạo cách mạng có đóng góp lớn đối với đất nước và vùng đất Đồng Nai.

Sắc xanh trên đường T1 kết nối sân bay Long Thành, tuyến đường được đề xuất đặt tên Võ Văn Kiệt. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cụ thể là 2 tuyến giao thông (T1 và T2) kết nối sân bay Long Thành. Trong đó, tuyến T1 dài gần 4km được đề xuất đặt tên Võ Văn Kiệt. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người để lại dấu ấn lớn trong tư duy phát triển hạ tầng, công nghiệp hóa vùng Đông Nam Bộ và định hướng quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia. Tuyến T2 dài khoảng 3,5km được đề xuất mang tên Phan Văn Khải.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là người có đóng góp lớn cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời là người ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, trong đó có sân bay Long Thành.

Nút giao tuyến kết nối sân bay Long Thành (tuyến T1, T2) với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trong đó tuyến T1 được đề xuất tên Võ Văn Kiệt, tuyến T2 mang tên Phan Văn Khải. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đường ven sông Cái (từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) dài 4,6km được đề xuất đặt tên Phạm Hùng. Đồng chí Phạm Hùng là lãnh đạo có vai trò đặc biệt quan trọng tại chiến trường miền Nam, trực tiếp chỉ đạo khu vực Đông Nam Bộ trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Với đường trục trung tâm phường Trấn Biên, nhánh 1 của trục trung tâm dài hơn 3,7km được đề xuất đặt tên Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người khởi xướng công cuộc đổi mới; những chủ trương phát triển kinh tế trong giai đoạn này đã tạo nền tảng để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ về công nghiệp, hình thành các khu công nghiệp lớn và trở thành một trong những địa phương thu hút đầu tư hàng đầu cả nước.

Nhánh 2 của trục trung tâm dài trên 1,7km (từ vòng xuyến giao với nhánh 1 đến khu vực đầu cầu Bửu Hòa) được đề xuất đặt tên Minh Mạng. Năm 1832, vua Minh Mạng đổi tên trấn Biên Hòa thành tỉnh Biên Hòa, xác lập đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thuộc Trung ương.

Hương lộ 2 được đề xuất đặt tên Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.Hương lộ 2 (dài 15km, từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) được đề xuất đặt tên Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Quan kinh lược sứ Nguyễn Hữu Cảnh là người có công mở cõi phương Nam; đồng thời là người thiết lập, định hình bộ máy hành chính đầu tiên cho vùng Biên Hòa - Đồng Nai cũng như ở Nam Bộ.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến phường Tân Triều) dài hơn 5km được đề xuất mang tên Trương Văn Bang. Đây là nhà cách mạng tiền bối, Bí thư lâm thời đầu tiên của Tỉnh ủy Biên Hòa, người có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng tại địa phương.

Đường ven sông Đồng Nai được đề xuất đặt tên Trương Văn Bang. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai, thành phố hiện có nhiều tuyến giao thông lớn đã xây dựng xong hoặc đang hoàn thiện nhưng chưa có tên gọi chính thức.

Việc đặt tên là yêu cầu cấp thiết để định danh những con đường lớn; đồng thời mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc trong giai đoạn thành phố Đồng Nai mở rộng không gian phát triển, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, công nghiệp, logistics của vùng Đông Nam Bộ.

Việc đặt tên các tuyến đường không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào của nhân dân thành phố Đồng Nai.

Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng tới các dấu mốc quan trọng của địa phương như 328 năm hình thành vùng đất Trấn Biên, 89 năm Thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa, 40 năm đổi mới đất nước và sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố.

Nếu được thông qua, các tên đường mới sẽ trở thành những dấu ấn vừa hiện diện trong đời sống đô thị hôm nay, vừa tiếp nối mạch nguồn lịch sử của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng; đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm vóc lớn hơn, hiện đại hơn và hội nhập sâu rộng hơn./.

