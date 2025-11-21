Lan tỏa tinh thần Khởi nghĩa Nam Kỳ và tưởng nhớ công lao Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 21/11, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 85 năm Khởi nghĩa Nam Kỳ và 103 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2025).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương tại Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn-Nguyễn Giao, Bia Nam Kỳ khởi nghĩa, Tượng đồng chí Nguyễn Thị Hồng và Di tích Hồ Vũng Linh.

Tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt không chỉ gắn liền với những cống hiến to lớn cho Đảng, cho cách mạng, nhân dân, mà còn là tấm gương sáng về nhân cách và đạo đức.

Với tầm nhìn chiến lược sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt và sâu sát thực tiễn, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ tại huyện Vũng Liêm trước đây sau đó hoạt động cách mạng trên nhiều chiến trường miền Nam. Khi đất nước thống nhất, đồng chí đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng, trở thành người đứng đầu Chính phủ, đề xuất và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, trong đó nhiều công trình trọng điểm quốc gia mang đậm “dấu ấn Võ Văn Kiệt.”

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu lại truyền thống tại buổi họp mặt. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tích cực học tập, noi gương Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các bậc tiền bối, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025-2030), góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tiếp nối tinh thần đổi mới và tư duy đột phá mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt để lại, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đoàn kết, nhất trí một lòng, nỗ lực, quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết và phát triển văn hóa, con người; phát triển hạ tầng, đô thị, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và đảm bảo ổn định chính trị-xã hội.

Khởi nghĩa Nam Kỳ tại Vĩnh Long là một trong số ít cuộc khởi nghĩa giành được kết quả trong phong trào khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên ở Nam Kỳ, dù trang bị còn thô sơ nhưng lực lượng tham gia đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, góp phần khơi dậy niềm tin cách mạng và để lại nhiều bài học về công tác vận động nhân dân cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tinh thần Khởi nghĩa Nam Kỳ là di sản lịch sử quan trọng, tiếp thêm động lực để Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long nỗ lực xây dựng địa phương “Trung dũng, kiên cường, đi đầu trong đổi mới”./.

