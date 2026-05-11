Phú Thọ đẩy mạnh xóa bỏ định kiến giới và phát triển vùng dân tộc thiểu số

Tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ định kiến giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

Phú Thọ đặt mục tiêu hằng năm 100% cơ quan làm công tác dân tộc, tôn giáo cấp tỉnh và chính quyền cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Từ 85-100% hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp.

Tỉnh cũng phấn đấu 100% già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng được phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới; từ 85-100% cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực liên quan được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông.

Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trên môi trường số và nền tảng trực tuyến. Nhiều sản phẩm truyền thông như infographic, video clip, phim tài liệu, tài liệu trực quan được sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin.

Bên cạnh truyền thông trên môi trường số, tỉnh chú trọng các hoạt động trực tiếp tại cộng đồng; xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ bình đẳng giới, diễn đàn đối thoại chính sách, mô hình truyền thông gia đình và cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và hệ thống chính trị.

Tỉnh Phú Thọ hiện có 33 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có trên 1 triệu người, chiếm khoảng 25,2% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là các dân tộc Mường, Dao, Cao Lan, Tày, Mông, Sán Dìu, Thái…

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đến nay, toàn tỉnh có 16/85 xã đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn, đạt 37,64% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2025, hơn 1.600 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được phân bổ cho các đơn vị thụ hưởng. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 4-4,5%/năm./.

