An toàn của trẻ em: Hồi chuông báo động từ chính "tổ ấm" gia đình

Những vụ việc trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng liên tiếp xảy ra gần đây ở các thành phố lớn là hồi chuông báo động về sự an toàn của trẻ, mặc dù các em đang sống với những người thân của mình.

Ngăn bạo hành trẻ em từ gốc

Nhiều người xót xa và bất ngờ trước vụ việc cháu H. (4 tuổi) bị mẹ đẻ và người tình bạo hành dẫn đến tử vong tại một phòng trọ trên địa ở phường Phú Diễn, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người này từ tháng 3. Trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh đập cháu H. vì cho rằng cháu không nghe lời, sau đó bỏ mặc cháu trong phòng trọ. Chỉ đến khi phát hiện cháu có dấu hiệu nguy kịch, hai người mới tiến hành sơ cứu và gọi cấp cứu.

Tại cơ quan chức năng, cả hai khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu bé trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất từ 2-3 ngày/lần. Không chỉ đánh đập, họ còn bỏ đói và áp dụng các hình thức trừng phạt đối với cháu. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng khẩn cấp, nạn nhân đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố hai đối tượng về tội giết người.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bé trai N.G.K. 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, đa chấn thương do bị mẹ đẻ và cha dượng hành hạ kéo dài bằng roi tre. Ngày 5/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (người chung sống như chồng của Trúc) về hành vi bạo hành cháu K. (con ruột của Trúc). Kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ghi nhận trẻ bị dập gan, lách, đứt tụy, tổn thương thận cấp và gãy xương cánh tay. Hiện nạn nhân vẫn đang được hồi sức tích cực và theo dõi sát sao các biến chứng đa tạng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm bệnh nhi 2 tuổi bị bạo hành ở Thành phố Hồ Chí Minh khi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại buổi thăm bệnh nhi 2 tuổi bị bạo hành ở Thành phố Hồ Chí Minh khi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh, việc đến thăm, hỗ trợ một trường hợp cụ thể chỉ mang ý nghĩa động viên tức thời, điều quan trọng nhất không phải xử lý sự vụ, mà là phải ngăn bạo hành trẻ em từ gốc, từ trước khi bi kịch xảy ra. Đừng để trẻ bị bạo hành rồi các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Đó không phải giải pháp căn cơ.

Thứ trưởng Bộ Y tế phân tích, bạo hành trẻ em là "tội phạm ẩn," rất khó phát hiện, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Dù Việt Nam đã có nhiều chính sách bảo vệ trẻ em như Luật Trẻ em 2016, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ và Bộ Chính trị, nhưng thực tế vẫn liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng. Chỉ trong thời gian ngắn, cả nước liên tục ghi nhận nhiều vụ bạo hành nghiêm trọng, trong đó có trường hợp trẻ tử vong. Vì vậy, để phòng ngừa hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành thay vì chỉ riêng ngành y tế.

Tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi trong 1 tháng

Theo thống kê của Cục Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế), trong tháng 4/2026, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến (tăng 9.519 cuộc so với tháng 3/2026), 724 lượt thông báo qua ứng dụng zalo và app (giảm 247 lượt so với tháng 3/2025), trong đó gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ.

Tổng đài nhận được nhiều cuộc gọi của trẻ em ở độ tuổi 15 đến dưới 16 tuổi và người từ 16-18 tuổi chia sẻ về việc gặp rắc rối trong mối quan hệ yêu đương, bị bỏ rơi, bị người yêu chia tay. Áp lực thi cuối cấp, thi học kỳ, sự lựa chọn các nguyện vọng thi vào lớp 10, thi Đại học cũng là vấn đề của nhiều trẻ em gọi tới Tổng đài chia sẻ, trao đổi. Nhân viên tư vấn đã đồng hành cùng trẻ vượt qua những cảm xúc tiêu cực đang có, cùng trẻ tìm hướng giải quyết hay có cách nhìn nhận vấn đề tích cực hơn.

Tổng đài 111 đã tư vấn 6.170 cuộc (tăng 2.114 cuộc so với tháng 3/2026) và hỗ trợ, can thiệp cho 181 trường hợp với 190 trẻ em (tăng 59 trường hợp và tăng 50 trẻ em so với tháng 3/2026).

Theo thống kê, trẻ em gọi đến tổng đài 111 chiếm 47,68%; người lớn quan tâm khác (như hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân... ) chiếm 41,02%; cán bộ xã hội chiếm 6,44%; và cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.

Trong tháng 4, số trường hợp trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần được Tổng đài 111 hỗ trợ, can thiệp tăng cao (tăng 21,95%, với 36 trường hợp so với tháng 3/2026), trong đó trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như: bố mẹ, chú, bác, ông bà, người chăm sóc khác chiếm gần 3/4 trong số trường hợp trẻ em bị bạo hành.

Đáng lưu ý khi có một số trẻ em gọi đến Tổng đài trao đổi đang gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe như trầm cảm, tự kỷ, có hành vi tự hại bản thân nhưng bố mẹ không tin trẻ bị bệnh, không cho đi khám. Các nhân viên Tổng đài đã tư vấn, hỗ trợ trẻ và trong nhiều trường hợp đã kết nối với bố mẹ trẻ để giúp các thành viên trong gia đình tìm được tiếng nói chung, có được sự kết nối với nhau, đồng thời Tổng đài cũng hỗ trợ bố mẹ/người chăm sóc tìm các dịch vụ đánh giá, hỗ trợ tâm lý trực tiếp cho trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng một đứa trẻ bị tổn thương do bị bạo hành, đặc biệt là tổn thương tâm lý, sẽ cần một hành trình rất dài để hồi phục và hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, để phòng ngừa trẻ bị bạo hành hiệu quả cần tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phải để số 111 cập nhật tới từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình có nguy cơ cao. Chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có bạo hành là gọi ngay tới 111. Cơ chế hoạt động của tổng đài 111 hiện khá đầy đủ, có thể kích hoạt ngay sự phối hợp liên ngành khi tiếp nhận thông tin nguy cơ trẻ bị xâm hại, bạo hành.

Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành tương tự nhiều quốc gia đang áp dụng. Những trẻ thuộc nhóm nguy cơ rất cao phải được cả xã hội cùng theo dõi, hỗ trợ. Chính quyền địa phương, đoàn thể, trường học, y tế… phải cùng vào cuộc. Bởi khi cộng đồng và chính quyền hiện diện thường xuyên, những người có ý định bạo hành cũng sẽ e dè hơn.

Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào. Do đó, việc đánh đập, hành hạ trẻ em là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật tùy mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự./.

