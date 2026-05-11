Vụ 64 người bị ngộ độc ở Nghệ An: Xử phạt hành chính tiệm bánh mỳ

Sáng 11/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu (Nghệ An) Nguyễn Văn Lợi cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 18 triệu đồng đối với tiệm bánh mỳ Quỳnh vì vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và kinh doanh.

Trước đó, ngày 17/4, phóng viên TTXVN đã thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm liên quan tiệm bánh mỳ Quỳnh (xã Diễn Châu) khiến 64 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy gây xôn xao dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tới kiểm tra tại tiệm bánh mỳ, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 5/7 mẫu thực phẩm được lấy tại cơ sở dương tính với vi khuẩn Salmonella - loại vi khuẩn thường gây ngộ độc đường ruột.

Đáng chú ý, nguồn nhiễm ban đầu được xác định nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các món khác như xúc xích, ruốc bông và củ cải muối.

Sau sự cố, tiệm bánh mỳ Quỳnh đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu khẩn trương kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Diễn Châu, đặc biệt là các tiệm bánh mỳ, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn./.

