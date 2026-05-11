Quảng Ninh: Phát hiện một bè mảng vận chuyển nầm lợn không rõ nguồn gốc

Ngày 11/5, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia (Hải quan khu vực VIII Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ một bè mảng vận chuyển khoảng 850kg nầm lợn đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 11/5, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ chủ trì, phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa sông Bắc Luân (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện một bè mảng gỗ xốp không biển kiểm soát, di chuyển từ khu vực mốc 1378 về hướng khu phố Tràng Vỹ, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1992 (trú tại khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh).

Trên phương tiện có 17 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa các thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh, tổng trọng lượng khoảng 850kg.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Chung không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa.

Chung khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ khu vực cửa sông Bắc Luân về khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1 để lấy tiền công.

Lực lượng chức năng đã đưa phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

