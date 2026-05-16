Khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Nghệ An

Sáng nay, 16/5/2026 tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Tại lễ khởi động đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như rước đuốc thiêng từ Nhà thờ Bác Hồ; màn đồng diễn Flashmode với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đồng diễn xếp chữ với chủ đề “70 năm - Thanh niên Việt Nam”; hoạt động “Hãy làm sạch biển” tại Cửa Lò; khám bệnh miễn phí cho bà con ngư dân làng chài; khánh thành sân bóng chuyền kỷ niệm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (khu giáo xứ Yên Trạch, Phường Cửa Lò); chung kết và trao giải Pickleball “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hội trại “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Nghệ An.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng đã trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An; Hội đồng Đội các cấp trao tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho 30 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong chặng 1 hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” tại Nghệ An, các cấp bộ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh; triển khai các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức hành trình về nguồn, giao lưu với nhân chứng lịch sử, các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia và các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc trên nền tảng số.

Ban tổ chúc trao tặng cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam cho các đơn vị. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khởi động, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết việc lựa chọn Nghệ An làm điểm khởi đầu mang thông điệp vô cùng đặc biệt, thắp sáng lên ngọn lửa lý tưởng, nhắc nhở mỗi hội viên về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam” gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên đầy tự hào của tổ chức Hội. Hành trình đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc. Khởi động từ vùng đất học Nghệ An, hành trình đi qua các tỉnh, thành Tuyên Quang, Điện Biên, thành phố Huế, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và tụ hội tại thủ đô Hà Nội vào 15/10.

Thông qua hành trình, các cấp bộ hội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo cho đồng bào vùng khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, đồng thời tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, mỗi chặng sẽ là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu lịch sử, được bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm.

“Tôi mong rằng mỗi bạn trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng, thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội để vững vàng trước những thử thách của thời đại”, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nói./.

