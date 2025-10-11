Trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 69 thanh niên Việt Nam tiêu biểu

Sáng nay (11/10), trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025), 69 cán bộ hội thanh niên Việt Nam tiêu biểu toàn quốc đã được trao Giải thưởng "15 tháng 10". Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo và cống hiến của đội ngũ cán bộ hội trên khắp mọi miền đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho hay trong hành trình 69 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn là mái nhà chung, nơi thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tinh thần xung phong tình nguyện và khát vọng dựng xây đất nước.

Trong giai đoạn vươn mình mạnh mẽ của đất nước hiện nay, rất nhiều nhiệm vụ mới đặt ra đối với thanh niên Việt Nam, yêu cầu hoạt động của Hội phải có những chuyển mình mạnh mẽ. Trước yêu cầu đó, tổ chức Hội đã nỗ lực không ngừng đổi mới tư duy và hành động, đổi mới cách tổ chức, kết nối và đồng hành cùng thanh niên hướng tới mục tiêu thiết kế phong trào, hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên: từ học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp đến phát triển kỹ năng, tri thức và đời sống tinh thần.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam còn trở thành nhịp cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế của thanh niên Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu.

Hiện nay, Hội đã phát triển mạnh mẽ với gần 9 triệu hội viên, 34 tổ chức Hội cấp tỉnh, 4 tổ chức Hội trong các tập đoàn, tổng công ty lớn và 6 tổ chức Hội Thanh niên- Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

“Đó không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho niềm tin, sự gắn bó và tinh thần cống hiến của hàng triệu trái tim thanh niên Việt Nam, những người đang từng ngày viết tiếp hành trình yêu nước, sáng tạo và dựng xây Tổ quốc,” Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Kỷ niệm 69 năm thành lập, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động Youth Fest - Tự hào thanh niên Việt Nam năm 2025 trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12/10 tại Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, đậm dấu ấn thanh niên trẻ trung, sáng tạo, hội nhập.

Bên cạnh lễ trao Giải thưởng 15 tháng 10, các đoàn đại biểu thanh niên đã tham dự Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu giữa các cá nhân đạt giải thưởng 15/10, gương Thanh niên sống đẹp với cán bộ Hội Thủ đô; chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”; liên hoan ban nhạc, nhóm nhảy với chủ đề “Khát vọng vươn mình”; lễ trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025; tuyên dương “Gia đình trẻ hạnh phúc”; liên hoan nghệ thuật của thiếu nhi Thủ đô với chủ đề “Thành phố vì hòa bình”; đêm nhạc “Lời yêu thương muốn nói”./.

