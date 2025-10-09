Sôi động các hoạt động kỷ niệm 69 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chuỗi hoạt động Ngày hội thanh niên Youth Fest với chủ đề "Tự hào Thanh niên Việt Nam" chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam diễn sẽ ra trong 3 ngày, từ ngày 10 - 12/10, tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là thông tin vừa được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí sáng nay, 9/10.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, đây là lần đầu tiên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động trong dịp kỷ niệm ngành thành lập, tập hợp nhiều hoạt động được tổ chức tại nhiều thời điểm khác nhau trong các năm trước. Bên cạnh đó, các sự kiện được tổ chức tại bờ hồ Hoàn Kiếm, là không gian mở, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên, thanh niên có thể tham gia.

Chuỗi hoạt động gồm nhiều chương trình đa dạng.

Chương trình Giao lưu giữa các cá nhân đạt giải thưởng “15 tháng 10”, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cấp Trung ương với cán bộ Hội Thủ đô được tổ chức vào tối ngày 10/10 tại Cung Thanh niên Hà Nội. Tại đây, các gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, cán bộ hội đạt giải thưởng “15 tháng 10” sẽ chia sẻ về hành trình rèn luyện, phấn đấu và những bài học thực tiễn trong công tác xây dựng tổ chức hội, phong trào thanh niên và trong các hoạt động cộng đồng, xã hội, nhằm khơi gợi tinh thần sống đẹp, sống có ích, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu cao trách nhiệm xã hội của thanh niên Thủ đô và thanh niên cả nước trong giai đoạn mới.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm thông tin về chuỗi hoạt động. (Ảnh: BTC)

Lễ báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào sáng ngày 11/10/2025, các đại biểu đạt Giải thưởng “15 tháng 10”, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” sẽ tham gia báo công, đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và trao Giải thưởng “15 tháng 10” diễn ra vào sáng ngày 11/10. Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2025 cho 69 cán bộ hội tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, là những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng.

Ngay sau lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; vận động, khuyến khích hội viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân. Chương trình cũng nhằm trang bị kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là ứng dụng AI thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh niên.

Ban tổ chức giải đáp các câu hỏi từ phóng viên. (Ảnh: BTC)

Chương trình gồm diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” giao lưu cùng các diễn giả, chuyên gia trẻ; phát động cuộc thi viết “Trang sách thay đổi cuộc đời”, cuộc thi Bình chọn những cuốn sách hay về khởi nghiệp trong kỷ nguyên số và trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi.

Liên hoan ban nhạc, tốp hát, cheer leading với chủ đề “Khát vọng vươn mình” diễn ra vào chiều ngày 13/10 với sự tham gia của các ban nhạc, tốp hát, đội hình cheer leading là thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm thể hiện tài năng, sức trẻ và niềm đam mê nghệ thuật. Liên hoan truyền tải thông điệp “Khát vọng vươn mình” qua âm nhạc, vũ điệu và tinh thần cổ vũ, khẳng định hoài bão, ý chí vươn lên, đóng góp vào sự phát triển năng động, hiện đại của Thủ đô.

Tối 11/10/2025, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025. Chương trình nhằm tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam. Trong chương trình, các gương thanh niên tiêu biểu sẽ giao lưu, chia sẻ về hành trình “Thanh niên sống đẹp” nhằm lan tỏa những hành động hay, câu chuyện đẹp đến các tầng lớp, đối tượng thanh niên trên cả nước.

Ngay sau Gala “Thanh niên sống đẹp” sẽ diễn ra Liên hoan Dân vũ quốc tế và nhảy cổ động 2025. Tại liên hoan, các câu lạc bộ, đội, nhóm học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ trình diễn các tiết mục dân vũ, nhảy cổ động xuất sắc đã vượt qua vòng loại.

Chương trình Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc 2024” với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà” sẽ diễn ra ngày 12/10. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có nhiều hoạt động vui tươi, sôi động tạo sự gắn kết, thấu hiểu và sẻ chia cho các gia đình được tổ chức như: các gian hàng, khu vực workshop cho gia đình, mẹ và bé; các khu vực trò chơi theo chủ đề “Hành trình yêu thương”; triển lãm “Love Journey - Hành trình yêu thương”, trưng bày các hình ảnh, câu chuyện đáng nhớ, truyền cảm hứng trong hành trình 5 năm của chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc”.

Lễ tuyên dương 10 “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2025 và đêm nhạc “Lời yêu thương muốn nói” sẽ diễn ra vào tối ngày 12/10 nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khuyến khích hội viên, thanh niên tích cách xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh.

Liên hoan nghệ thuật của thiếu nhi Thủ đô với chủ đề “Thành phố vì hòa bình” diễn ra vào chiều ngày 12/10. Bên cạnh các hoạt động trên, trong thời gian từ ngày từ ngày 10-12/10 còn diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như: Triển lãm giới thiệu sản phẩm, chơi trò chơi và trao tặng quà tại các gian hàng thanh niên và của đơn vị đồng hành; phát động và tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, kêu gọi hội viên, thanh niên, sinh viên và người dân tham gia hiến khoảng 250 đơn vị máu; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức Ngày hội thu gom sách trao tặng cho học sinh xã biên giới./.

