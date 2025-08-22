Trao tặng giấy khen cho hai chàng trai người Việt cứu sống 2 em bé Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 22/8, tại Sở Cứu hỏa thành phố Tsu, tỉnh Mie, một buổi lễ trang trọng đã được tổ chức để trao giấy khen cho 2 thanh niên Việt Nam là Tống Mạnh Tuấn và Phạm Quốc Đạt, đã dũng cảm cứu sống 2 em bé Nhật Bản bị sóng cuốn ra biển.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã tới dự, trao giấy khen và bày tỏ niềm tự hào với hành động dũng cảm của 2 thanh niên Việt Nam.

Trước đó, chiều 11/8, tại bãi biển tỉnh Mie, Tống Mạnh Tuấn và Phạm Quốc Đạt, trong lúc chuẩn bị ra về thì nghe tiếng kêu cứu.

Trong tiếng sóng dữ dội và gió mạnh, hai em nhỏ người Nhật Bản bị cuốn xa bờ, kêu cứu trong tuyệt vọng.

Ở thời điểm sinh tử ấy, Phạm Quốc Đạt và Tống Mạnh Tuấn đã không ngần ngại lao ra biển để giành lại sự sống cho các em.

Khoảng cách gần 100m so với bờ, sóng lớn và thủy triều rút nhanh khiến việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Thế nhưng với bản lĩnh và sự quyết đoán, cả hai đã vượt qua nguy hiểm, dìu các em nhỏ trở về trong vòng tay an toàn.

Quốc Đạt chia sẻ: "Khi thấy các em kêu khóc, tôi chỉ còn nghĩ rằng mình phải hành động ngay. Lúc ấy, không có gì quan trọng hơn việc cứu người. Khi đưa được các em vào bờ an toàn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.”

Mạnh Tuấn xúc động nhớ lại: “Nước chảy xiết, sóng rất mạnh, có lúc tôi tưởng như không thể đưa được các em vào bờ. Nhưng may mắn chúng tôi có kinh nghiệm bơi, lại được bạn bè hô hào, hỗ trợ từ xa, nên cuối cùng mọi chuyện đã tốt đẹp. Khi thấy các em trở lại trong vòng tay bố mẹ, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là việc bất cứ ai cũng sẽ làm.”

Hành động can đảm của hai bạn trẻ đã nhanh chóng được chính quyền địa phương và người dân Nhật Bản ghi nhận.

Giám đốc Sở Cứu hỏa thành phố Tsu, ông Takumi Ino, đánh giá cao hành động của hai thanh niên: “Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai bạn. Hành động quả cảm tuyệt vời của các bạn đã cứu sống hai sinh mạng, đem lại hạnh phúc cho gia đình các cháu bé. Gia đình các cháu cũng gửi tới các bạn sự biết ơn sâu sắc. Các bạn là cây cầu nối tuyệt vời giữa Việt Nam và Nhật Bản.”

Đội trưởng đội cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, ông Katsuda Takanori, người có mặt tại hiện trường sau khi Đạt và Tuấn cứu sống hai em bé, nhấn mạnh: “Đạt và Tuấn đã có hành động dũng cảm và nhanh trí trong một tình huống nguy hiểm. Nếu lúc đó Đạt và Tuấn không hành động kịp thời thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Sự dũng cảm và nhanh trí của các bạn trẻ Việt Nam đã giúp tránh được một tai nạn thương tâm. Chúng tôi trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn hai bạn.”

Câu chuyện về hai chàng trai trẻ Việt Nam dũng cảm đã lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông và trong cộng đồng. Đó không chỉ là một khoảnh khắc cứu người, mà còn là minh chứng rằng ở bất cứ nơi đâu, sự can đảm và lòng nhân ái luôn hiện diện.

Phát biểu tại lễ trao bằng khen, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Hành động của hai bạn trẻ không chỉ cứu được hai sinh mạng mà còn làm rạng danh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân tương ái, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”./.

