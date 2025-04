Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ luôn giữ vững ngọn lửa cách mạng

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng đã tổ chức Gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu.

Tham dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Trịnh Văn Quyết; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Tại buổi gặp mặt, đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ năm xưa được chứng kiến sự đổi thay, phát triển của đất nước; bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy tốt bản chất, truyền thống của người chiến sỹ cách mạng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực sự là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ học tập noi theo...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi chân tình và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, sự kính trọng chân thành nhất đối với những hy sinh, đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân quân tự vệ – vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của những người con đã hiến dâng xương máu, tính mạng vì non sông gấm vóc, vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ,” của những người thanh niên xung phong, dân quân tự vệ năm xưa vẫn luôn tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay.

Dù trở về từ chiến trường với bao vết thương trên thân thể, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng các đồng chí vẫn không ngừng cống hiến, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trên mọi miền Tổ quốc, hình ảnh của các đồng chí vẫn luôn là biểu tượng sống động của bản lĩnh, nghị lực, tinh thần lạc quan và niềm tin sắt son vào tương lai đất nước.

Dù ở lĩnh vực nào, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cũng luôn luôn thể hiện tinh thần “Quyết chiến quyết thắng” và “Thần tốc, táo bạo” của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa, luôn tận tụy, gương mẫu trong công tác và cuộc sống.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, các đồng chí không chỉ tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng trong thời bình, mà còn góp phần vun đắp, giữ gìn những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Các đồng chí thật sự là niềm tự hào của Quân đội và nhân dân ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư vui mừng và xúc động khi thấy rằng trong những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Dân quân tự vệ trên cả nước vẫn luôn giữ vững ngọn lửa cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” tinh thần xung kích của thanh niên thời chiến và truyền thống kiên cường, bất khuất, trung thành với Tổ quốc.

Đặc biệt, các cấp Hội đã làm rất tốt vai trò bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách “Uống nước nhớ nguồn,” đồng thời luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, cựu đồng đội – không để ai bị lãng quên hay bỏ lại phía sau.

Những việc làm đầy nghĩa tình đó càng khẳng định: dù trong chiến tranh hay thời bình, vẫn luôn là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc của Đảng, của chính quyền và của nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định, trong suốt những năm qua, công tác “đền ơn đáp nghĩa” luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, nhân văn và sát thực tiễn.

Các chủ trương, chính sách như trợ cấp, bảo hiểm y tế 100%, hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, đến chương trình đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, tạo việc làm, chăm lo cho con em người có công, tất cả đều thể hiện trách nhiệm và đạo lý sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã đóng góp, hy sinh xương máu vì Tổ quốc.

Đặc biệt, tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra mục tiêu: đến năm 2030, 100% người có công và gia đình người có công sẽ có mức sống trung bình khá trở lên, được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần.

Mức trợ cấp ưu đãi cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội. Hàng trăm nghìn căn nhà tình nghĩa đã, đang và sẽ tiếp tục được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự tri ân chân thành nhất không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở nhận thức và hành động của thế hệ hôm nay. Những người có may mắn được sống trong hòa bình, phát triển có trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, truyền lửa cho thế hệ mai sau.

Thế hệ trẻ hôm nay phải sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của cha anh; xây dựng đất nước hùng cường, phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ gìn hòa bình – để những hy sinh, gian khổ mà thế hệ trước đã trải qua phải là nền tảng để thế hệ sau xây dựng và phát triển.

Tổng Bí thư cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao là mục tiêu cao đẹp phải đạt được khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải một lòng vững tin vào đường lối của Đảng và mục tiêu đi tới của dân tộc, tự tin vào sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, nỗ lực, quyết tâm cao và bản lĩnh kiên cường.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của đất nước: bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình; phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra năm 2030, năm 2045 -100 năm thành lập nước; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, thực hiện điều mong muốn của Bác Hồ là ai cũng được ấm no, hạnh phúc, ai cũng được học hành.

Thực hiện được 3 nhiệm vụ này mọi người dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, hòa bình, ổn định, đoàn kết, ai cũng phải lao động sản xuất, sáng tạo, tạo ra nhiều của cải, vật chất cho đất nước, phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đảng và Nhà nước phải đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tự do cho mọi người dân, không được để cho người dân bị đói nghèo, ai cũng được chăm sóc sức khỏe, ai cũng được học hành, được thụ hưởng thành quả cách mạng của đất nước độc lập, tự do.

Tổng Bí thư tin tưởng, đội ngũ cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ dù đang sinh sống và làm việc ở đâu, bằng tình yêu và trách nhiệm, tài năng và sáng tạo đều có thể đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình, hoạt động ngày càng tích cực, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc, cùng nhau vun đắp, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trước đó, Đoàn đại biểu đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội)./.

