Đắk Lắk: Rủ nhau tắm sông Bánh Lái, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Khoảng 9 giờ sáng 16/5, bốn thiếu nhi sinh năm 2015 và 2017 cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ rủ nhau tắm sông Bánh Lái, không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Tường Quân
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)
Tối 16/5, bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk, cho biết đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng 16/5, bốn thiếu nhi gồm: N.A.H. (sinh năm 2017), N.N.B (sinh năm 2017), N.B.P (sinh năm 2015), N.G.B (sinh năm 2015), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ rủ nhau tắm sông Bánh Lái, không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, lực lượng công an, cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường; đến 20 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân gồm: N.A.H, N.N.B và N.G.B. Cháu N.B.P vẫn đang được tìm kiếm.

Lãnh đạo địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Người dân địa phương tích cực hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các cháu./.

(TTXVN/Vietnam+)
