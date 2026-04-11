Lạng Sơn: Hai vụ đuối nước liên tiếp khiến 3 thiếu niên thiệt mạng

Tối 11/4, thông tin từ cơ quan chức năng xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 3 thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 11/4, hai thiếu niên B.B.L và Tr.Tr.M (đều 13 tuổi và cùng ở xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn) đi tắm sông Bắc Khê, đoạn qua địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Tràng Định bị đuối nước.

Tiếp đến, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/4, cháu Ng.H.L., 12 tuổi trú tại thôn Quyền A1, xã Tràng Định cùng 4 bạn trong làng đi tắm tại sông Bắc Khê (đoạn qua địa bàn thôn Quyền A1), không may L. bị đuối nước.

Nhận được thông tin, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Tràng Định cùng lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Thất Khê, Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương, gần 100 người đã huy động phương tiện tập trung tìm kiếm.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bàn giao cho gia đình theo quy định.

Qua các sự việc đau lòng trên, chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cảnh báo, các dòng sông, suối, hồ trên địa bàn phần lớn đều có mực nước sâu, phức tạp.

Một số khu vực nước chảy mạnh tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, thanh thiếu niên tuyệt đối không tự ý xuống các khu vực sông, suối, hồ, thác tắm.

Các gia đình, nhà trường tăng cường nhắc nhở, quản lý con em mình để tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra../.

