Quảng Ninh: Bình khí phát nổ khiến một người bị thương nặng

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/4, tại một cơ sở thu mua sắt vụn thuộc tổ 9, khu Hà Tu 6, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ nổ bình khí khiến một nam công nhân bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Hà Tu, nạn nhân là anh Bình (trú tại Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), người làm thuê cho cơ sở của chị Phạm Thị Định (sinh năm 1971, trú tại tổ 9, khu Hà Tu 6, phường Hà Tu).

Thời điểm trên, anh Bình sử dụng máy cưa cầm tay để cưa một bình khí (nghi là bình khí cười N2O). Trong quá trình cưa, bình khí bất ngờ phát nổ gây thương tích cho nạn nhân.

Công an phường Hà Tu đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Công an phường Hà Tu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, gồm Phòng PC09 và Phòng PC01 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu vật và điều tra xác minh các tình tiết liên quan đến tai nạn lao động.

Lực lượng chức năng tiếp tục làm việc với nhân chứng và phía bệnh viện để xác định tình trạng thương tích của nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

