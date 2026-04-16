ADB bàn giao nhà an toàn cho người dân Đắk Lắk bị ảnh hưởng thiên tai

Ngày 16/4, tại phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ gói viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD để khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk do ADB tài trợ, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nhanh chóng tổ chức triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho 305 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do đợt bão kèm mưa lũ kéo dài hồi tháng 11/2025 được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Trong đó, phường Đông Hòa có 19 gia đình được hỗ trợ từ gói viện trợ của ADB.

Các ngôi nhà được thiết kế vững chắc với kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, lợp mái tôn, diện tích sàn từ 44 đến 48,1m2, đảm bảo an toàn và phù hợp điều kiện sinh hoạt của bà con.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: “Đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ kịp thời của các đối tác quốc tế, trong đó đặc biệt là ADB, chúng ta đã từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống. Việc hoàn thành và bàn giao những ngôi nhà an toàn hôm nay không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, giúp bà con yên tâm sinh sống, từng bước phục hồi sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trong tương lai.”

Nhà bà Võ Thị Siêng (sinh năm 1972) bị sập do lũ lớn trong năm 2025, nay đã được xây mới và bàn giao trong dịp này. (Ảnh: ADB) ﻿

Bà Susan Lim đại diện cho cơ quan tài trợ nhấn mạnh: “Lễ bàn giao nhà an toàn là một minh chứng hết sức thuyết phục cho những kết quả đạt được thông qua sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và mối quan hệ đối tác chặt chẽ. Cùng với Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á đang hỗ trợ các cộng đồng phục hồi sau thiên tai và xây dựng một tương lai an toàn hơn, vững chắc hơn. ADB tự hào được sát cánh cùng Chính phủ và cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu trước những rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.”

Bão lũ do cơn bão số 13 (Kalmaegi) cùng đợt mưa lớn kéo dài vào tháng 11 năm 2025 được ghi nhận là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993 (có nơi vượt hơn 1m).

Mưa đặc biệt lớn, kéo dài, địa hình dốc nên gần như toàn bộ lượng nước ở khu vực phía Tây đều đổ về hạ lưu, cùng với nhiễu động gió đông mạnh, thủy triều cao, kết hợp với việc vận hành xả lũ các thủy điện nên đã gây ra tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các xã, phường phía Đông của tỉnh. Về nhà ở có 653 nhà bị sập đổ, cuốn trôi phải xây dựng lại; 1.050 nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa; 105.630 nhà bị ngập nước không thể tránh lũ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 9.600 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thuận (thương binh, sinh năm 1953) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chuyên (sinh năm 1954) vui mừng được nhận căn nhà an toàn do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng Chính phủ Việt Nam tài trợ xây dựng lại trong chiến dịch Quang Trung. (Ảnh: ADB)

Đáp lại lời kêu gọi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ, nhiều tổ chức quốc tế đã chung tay hỗ trợ để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, Ngân hàng Phát triển châu Á - một trong những Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã nhanh chóng kích hoạt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp 2 triệu USD để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết cuộc sống./.

