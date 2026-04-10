ADB: Việt Nam vẫn là điểm sáng tăng trưởng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Trong báo cáo "Triển vọng Phát triển châu Á" công bố ngày 10/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo ADB, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 7,2% trong năm 2026 và 7,0% trong năm 2027. Dù con số này có sự điều chỉnh nhẹ so với mức 8,0% của năm 2025, nhưng đây vẫn là một trong những tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lạm phát dự báo tăng lên 4,0% trong năm 2026 sau đó giảm xuống 3,8% vào năm 2027.

Các dự báo này được xây dựng theo kịch bản tình hình xung đột ở Trung Đông sớm ổn định, song vẫn có khả năng được điều chỉnh mạnh trong tương lai tùy thuộc vào diễn biến xung đột thực tế.

Động lực tăng trưởng năm 2026 đến từ việc thúc đẩy hoạt động đầu tư công và thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng. Đà tăng trưởng này cũng được củng cố bởi hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư ổn định.

Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đã có những phản ứng nhanh chóng và linh hoạt trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, nhận định các biện pháp tài khóa như giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Dù triển vọng tích cực, ADB cũng đưa ra những cảnh báo về các rủi ro suy giảm tăng trưởng đáng kể. Các xung đột kéo dài tại Trung Đông và Ukraine đang tạo ra áp lực lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu, làm biến động giá hàng hóa và tăng chi phí vận chuyển.

Bên cạnh đó, những bất ổn xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ và sự giảm tốc tại các đối tác thương mại lớn cũng có thể thu hẹp thặng dư thương mại và làm giảm tốc độ tăng trưởng của Việt Nam.

Để duy trì vị thế dẫn đầu và giảm tính dễ tổn thương trước các cú sốc tương lai, báo cáo của ADB nhấn mạnh hai giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, Việt Nam cần đẩy nhanh lộ trình chuyển dịch sang năng lượng sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đây được coi là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài. Thứ hai, việc củng cố thị trường trái phiếu doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết.

Một thị trường minh bạch với khung pháp lý nhất quán sẽ giúp huy động nguồn tài chính dài hạn ổn định, giảm sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm.

Với những cải cách đang được triển khai, ADB nhận định Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin vào một tương lai kinh tế bền vững, tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng đầy hứa hẹn của khu vực.

Cũng trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB đưa ra cảnh báo đà tăng trưởng của các nền kinh tế thành viên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ bị chậm lại trong năm nay, do cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây gián đoạn nghiêm trọng cho các thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu.

Trong kịch bản cơ sở với dự kiến giá dầu sẽ dần bình ổn và trở về ngưỡng trước xung đột vào cuối năm, tăng trưởng của khu vực dự kiến sẽ giảm tốc từ mức 5,4% của năm 2025 xuống còn 5,1% trong năm 2026. Tuy nhiên, nếu các hành động quân sự kéo dài đến hết quý 3/2026, tốc độ tăng trưởng có thể chỉ còn đạt 4,7%.

Chủ tịch ADB Masato Kanda nhận định cuộc khủng hoảng này là một "phép thử khắc nghiệt" đối với tiến trình đi lên của kinh tế khu vực, khi xung đột đã tạo ra những bất ổn mới cho một bức tranh toàn cầu vốn đã mong manh./.

