Quảng Trị: Bé trai 14 tuổi đuối nước thương tâm

Tối 30/3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai 14 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm hồ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, nạn nhân là em L.V.L. (sinh năm 2012), hiện học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Mỹ cùng một nhóm bạn ra khu vực hồ Hồ Trạng Bìa, thuộc thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh để tắm thì không may bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác tìm kiếm.

Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Ủy ban Nhân dân xã Gio Linh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước; trong mùa nắng nóng, các em nhỏ không nên rủ nhau tắm, chơi tại các khu vực ao, hồ, sông, suối… khi không có người lớn giám sát./.

