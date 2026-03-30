Các vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát ở biên giới Lâm Đồng

Trong hai ngày 29 - 30/3, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế nhằm triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát tại các khu vực biên giới đất liền Lâm Đồng.

Tham gia đoàn có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị liên quan.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra một số vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống giám sát tại các khu vực trọng điểm trên tuyến biên giới.

Qua khảo sát thực tế, đoàn đã đánh giá toàn diện các yếu tố về địa hình, hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối tín hiệu cũng như phương án vận hành hệ thống trong điều kiện đặc thù của khu vực biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác đã tổ chức hội ý, thảo luận, đóng góp ý kiến của các cơ quan chuyên môn và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Các nội dung liên quan đến điều kiện địa hình phức tạp, hạ tầng chưa đồng bộ, cũng như yêu cầu bảo đảm tính ổn định, liên tục của hệ thống đã được phân tích, đề xuất giải pháp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, đồng thời nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý, bảo vệ biên giới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Hệ thống giám sát khi được triển khai sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và tính đồng bộ của hệ thống. Đồng thời, cần chú trọng công tác đào tạo, hướng dẫn vận hành cho lực lượng trực tiếp sử dụng nhằm khai thác hiệu quả lâu dài.

Dự kiến sau khi hoàn thành, hệ thống thiết bị giám sát sẽ hỗ trợ tích cực cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trong công tác tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 27/3, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia cũng đã tổ chức khảo sát song phương, kiểm tra tình trạng cột mốc và bờ suối trên tuyến biên giới đất liền giữa hai địa phương.

Trên cơ sở khảo sát, tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất phương án sửa chữa, gia cố các vị trí xung yếu bị sạt lở, xói mòn do ảnh hưởng của mưa bão trên tuyến biên giới.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra, tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vị trí sạt lở, có nguy cơ ảnh hưởng đến cột mốc biên giới.

Đồng thời, thống nhất phương án khắc phục phù hợp với từng khu vực, ưu tiên xử lý các điểm xung yếu, đảm bảo giữ vững ổn định hệ thống mốc giới trước mùa mưa và tuân thủ nghiêm các hiệp định, quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa hai nước./.

