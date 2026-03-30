Huế dồn lực cho mục tiêu 3.200 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Cuối tháng 3/2026, hai dự án nhà ở xã hội với gần 1.000 căn hộ đã được triển khai xây dựng tại Huế gồm: Nhà ở xã hội Bàu Vá (Eco Hill) tại phường Thủy Xuân và Dự án nhà ở xã hội Chân Mây tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô.

Thành phố Huế đang tập trung thực hiện hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Nhà ở xã hội Bàu Vá có diện tích khoảng 8.674 m2, quy mô 454 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 530 tỷ đồng do Công ty Cổ phần F1 Homes làm chủ đầu tư. Vị trí xây dựng nhà ở xã hội Bàu Vá rất thuận lợi, khi gần Ga Huế, gần hai cầu Dã Viên, Nguyễn Hoàng và bờ Nam sông Hương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, Dự án nhà ở xã hội Bàu Vá được kỳ vọng sẽ tạo lập không gian sống văn minh, hiện đại, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết trên địa bàn.

Do đó, các đơn vị thi công cần tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để dự án triển khai thuận lợi.

Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế, Công ty Cổ phần Bất động sản Futa Land cũng đã triển khai Dự án nhà ở xã hội Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, ở phía Đông Nam thành phố Huế.

Khu nhà ở xã hội này gần biển và sông Bù Lu, cảnh quan có nhiều cây xanh, thoáng đãng. Dự án có vốn đầu tư hơn 578 tỷ đồng, quy mô gần 1,9 ha, tổng diện tích sàn hơn 51.000 m2, cung cấp 460 căn hộ ở xã hội. Sau khi hoàn thành dự kiến quý 2/2027, dự án đáp ứng nhu cầu an cư cho hàng nghìn công nhân, kỹ sư đang làm việc tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô.

Trong năm 2026, thành phố Huế dự kiến triển khai 3 dự án nhà ở xã hội khác, với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội tại Khu B-Đô thị mới An Vân Dương có diện tích khoảng 18.551 m2, quy mô 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.190 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Phong Thái có diện tích khoảng trên 26 ha, dự kiến xây dựng 1.680 nhà ở xã hội liền kề thấp tầng, tổng mức đầu tư khoảng 1.430 tỷ đồng.

Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Hương An có diện tích hơn 40.351 m2, quy mô khoảng 1.581 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.771 tỷ đồng.

Đến năm 2030, thành phố Huế xây dựng thêm hàng nghìn căn nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Thành phố đã yêu cầu các sở, ngành phải bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm và hàng năm; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư; khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định./.

