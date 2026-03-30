Tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị lật thuyền trên lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa

Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/3, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra trên lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa, thuộc địa phận xã Yên Lập (Tuyên Quang).

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29/3, anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.

Khi đến khu vực bờ, anh T phát hiện một thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ và đã tự ý sử dụng phương tiện này chở vợ con ra giữa hồ.

Trong quá trình di chuyển, gặp gió lớn, thuyền bị lật khiến cả ba người rơi xuống nước. Cháu Nguyễn Tuấn Đ đã bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Sau hơn 12 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và đang hoàn tất các thủ tục theo quy định./.

