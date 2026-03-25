Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp trọng điểm

Trước yêu cầu thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và nâng cao năng lực thu hút đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với mục tiêu sớm tháo gỡ các “nút thắt” tại các khu công nghiệp trọng điểm, đặc biệt là Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Tân Đức. Đây được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo quỹ đất sạch, bảo đảm điều kiện triển khai dự án và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sớm tháo gỡ vướng mắc cho dự án 1.000ha

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, thuộc địa bàn xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) có tổng vốn đầu tư đăng ký 2.300 tỷ đồng và diện tích 1.070 ha, được khởi công từ năm 2022.

Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 đã thu hút được 3 dự án thành phần gồm dự án Nhà máy điện khí BOT Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II và Kho cảng LNG Sơn Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 3 dự án 156 ha, vốn đầu tư đăng ký 5,4 tỷ USD. Tuy nhiên, đến nay, dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 vẫn chưa triển khai thi công hạ tầng khu công nghiệp do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 còn chậm, mới hoàn thành khoảng 105/1.070 ha (đạt gần 9,8% diện tích toàn dự án). Đây là “điểm nghẽn” chính khiến dự án chưa thể triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ.

Đáng chú ý, trong khu vực ưu tiên 375 ha, có hơn 226 ha do 7 tổ chức kinh tế đang sử dụng. Tuy nhiên, các tổ chức này vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; trong đó, một số tổ chức đã khởi kiện các quyết định hành chính liên quan. Ngoài ra, một bộ phận hộ dân dù đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền, khiến tiến độ bị kéo dài.

Quá trình triển khai còn phát sinh nhiều vướng mắc như: hồ sơ đất đai chưa đầy đủ, khó xác định nguồn gốc sử dụng đất, sai lệch trong đo đạc và sự thay đổi chính sách bồi thường qua các thời kỳ. Việc chậm xác định giá đất cụ thể cho phần diện tích còn lại cũng tác động trực tiếp đến tiến độ lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Đông của tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn. Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao khẩn trương rà soát kỹ các hồ sơ pháp lý bồi thường để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và mời chi trả bồi thường thiệt hại cho các hộ dân trong khu vực ưu tiên 375 ha. Đối với các khu vực còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát bổ sung; đồng thời, đẩy nhanh công tác kiểm kê, xác minh pháp lý trong thời gian sớm nhất.

Ủy ban Nhân dân xã Sơn Mỹ được yêu cầu tăng cường phối hợp, đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất; đồng thời, thành lập các tổ vận động, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng. Công tác xây dựng khu tái định cư cũng cần được thúc đẩy, bảo đảm đủ quỹ đất bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng.

Tăng tốc hoàn thiện giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tân Đức

Tính đến tháng 3/2026, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu công nghiệp Tân Đức đang bước vào giai đoạn “nước rút,” với yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng nhằm tạo quỹ đất sạch, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Khu công nghiệp Tân Đức có tổng diện tích thu hồi 300 ha, liên quan đến 221 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức. Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt đối với 214 hồ sơ, tương ứng gần 286 ha (đạt 97,7% tổng diện tích). Trong đó, 196 hồ sơ với diện tích hơn 283 ha đã hoàn tất chi trả và bàn giao mặt bằng, đạt gần 97%.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 18 hồ sơ với diện tích 2,16 ha chưa nhận tiền bồi thường thiệt hại, chủ yếu do vướng mắc về điều kiện tái định cư, nhà ở trên đất không đủ điều kiện pháp lý hoặc diện tích vượt hạn mức quy định. Bên cạnh đó, 31 hồ sơ với diện tích 6,74 ha vẫn chưa được phê duyệt phương án bồi thường, tập trung ở nhóm đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư.

Để tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Minh khẩn trương hoàn thiện việc xác định giá đất cụ thể, làm cơ sở lập và phê duyệt phương án bồi thường cho các trường hợp còn lại. Dự kiến, việc thẩm định và phê duyệt giá đất sẽ hoàn thành trong tháng 4/2026, tạo điều kiện để trình phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 5/2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; trong đó, nhấn mạnh việc khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, xây dựng bảng giá đất cụ thể và triển khai các bước tiếp theo đối với quỹ đất bố trí tái định cư.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời, sớm xây dựng phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Khu công nghiệp Tân Đức, nằm trên địa bàn xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng) có quy mô 300 ha với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện cho thuê đất 3 đợt với tổng diện tích 288 ha, đạt 96,17% tổng diện tích toàn khu công nghiệp.

Tiến độ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức đang được đẩy mạnh. Chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 và tiếp tục thi công nhiều tuyến đường nội bộ cùng nhà máy xử lý nước thải. Lũy kế giá trị vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến nay đạt gần 980 tỷ đồng, tương đương hơn 81% tổng vốn dự án. Đến nay, dự án đã bước đầu ghi nhận kết quả tích cực với 7 dự án đăng ký đầu tư, gồm 2 dự án trong nước và 5 dự án nước ngoài, tổng vốn đăng ký đạt 725 tỷ đồng và 24,5 triệu USD.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng không chỉ là yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm tiến độ dự án Khu công nghiệp Tân Đức mà còn góp phần tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong giai đoạn tới./.

