IEA sẵn sàng xả thêm dầu dự trữ nếu cần thiết

AFP đưa tin Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol ngày 25/3 tuyên bố “sẵn sàng xúc tiến” hành động xả thêm dầu từ kho dự trữ “nếu và khi cần thiết.”

Phát biểu của ông Birol được đưa ra tại Tokyo, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đề nghị IEA “chuẩn bị triển khai thêm đợt xả dầu dự trữ trong trường hợp tình hình chiến sự tại Trung Đông kéo dài,” khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Trước đó trong tháng này, IEA cho biết các nước thành viên sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ nhằm xoa dịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông - mức xả lớn nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành IEA khẳng định “vẫn còn một lượng đáng kể dầu mỏ trong kho dự trữ.”

Ông Birol nêu rõ: “80% lượng dự trữ của chúng tôi vẫn còn. 400 triệu thùng dầu vừa qua chỉ chiếm 20% tổng dự trữ. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục triển khai, nhưng tôi rất hy vọng kịch bản đó sẽ không cần xảy ra.”

Giám đốc điều hành IEA nhấn mạnh: “Thế giới đang phải đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng, nhưng Cơ quan Năng lượng Quốc tế sẵn sàng thực hiện vai trò cốt lõi là bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu”./.

