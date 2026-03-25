Bộ sưu tập sản phẩm đa dạng tại Eurowindow Light City

Eurowindow Light City-khu đô thị quy mô bậc nhất Thanh Hóa sở hữu bộ sưu tập đa dạng từ biệt thự đảo view hồ, biệt thự đơn lập, song lập, liền kề/shophouse, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ, đến căn hộ chung cư.

Các căn được thiết kế tinh tế, hệ thống các phòng chức năng phân bổ hợp lý, trang bị cửa kính chống ồn, cách nhiệt Eurowindow.

Dự án mang đến không gian sống sang trọng, tiện nghi cho chủ nhân còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn với tiềm năng gia tăng giá trị.

Biệt thự Eurowindow Light City: không gian sống đẳng cấp dành cho giới thượng lưu

Dòng biệt thự tại Eurowindow Light City được kiến tạo dành riêng cho giới thượng lưu, kết hợp trải nghiệm sống sang trọng và giá trị đầu tư bền vững. Dự án bao gồm biệt thự đảo view hồ, biệt thự đơn lập và song lập với diện tích từ 83,7 đến 481m² và mặt tiền từ 10 đến 15m mang đến không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Mỗi căn được thiết kế đồng bộ, tinh tế, có thang máy, gara ô tô và sân vườn rộng, tạo môi trường sống riêng tư và tiện nghi. Hệ thống các phòng chức năng được phân bổ hợp lý: phòng khách, phòng ăn và bếp liên thông, phòng ngủ master với phòng thay đồ và phòng vệ sinh riêng, phòng thờ, khu giặt phơi và phòng giúp việc.

Đặc biệt, biệt thự đảo view hồ là sản phẩm khan hiếm, sở hữu tầm nhìn trực diện mặt nước, không khí trong lành và cảnh quan xanh, đồng thời kết hợp phong thủy hướng thủy mang lại vượng khí, trở thành lựa chọn hàng đầu cho những chủ nhân tìm kiếm sự sang trọng, riêng tư và khác biệt.

Liền kề/Shophouse: an cư lý tưởng và kinh doanh hiệu quả

Nhóm liền kề/shophouse tại Eurowindow Light City gồm 3 tầng 1 tum (76-244m², mặt tiền 5-6m) và 4 tầng (78-219m², mặt tiền 6m), được thiết kế theo mô hình “2 trong 1” vừa sống tiện nghi vừa khai thác kinh doanh hiệu quả.

Điểm nổi bật của các căn kề/shophouse là mặt tiền rộng, bám theo trục đường lớn 17-27m, kết hợp sân trước 5m, lùi sau 2m và thang máy, tối ưu không gian cho thuê, kinh doanh và nâng cao khả năng khai thác thương mại. Hơn nữa, sản phẩm được trợ lực bởi Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng tương tác-những điểm check-in, điểm đến độc đáo bậc nhất tại Xứ Thanh, tạo dòng người ổn định, từ đó hình thành dòng tiền.

Nhờ vị trí chiến lược và hệ sinh thái tiện ích nội khu, liền kề/shophouse không chỉ mang lại dòng tiền ổn định, mà còn gia tăng giá trị theo thời gian. Với những ưu thế này, dòng sản phẩm được xem là “xương sống” về thanh khoản của dự án, phù hợp cả nhà đầu tư dài hạn lẫn những ai muốn lướt sóng.

Shophouse khối đế: dòng sản phẩm tạo dòng tiền bền vững

132 căn shophouse khối đế 3 tầng, tọa lạc dưới chân các tòa chung cư, tạo nên chuỗi thương mại-giải trí liên hoàn tại lõi trung tâm của Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City. Mỗi tầng đều được thiết kế có lối ra hành lang chung, tạo sự tách biệt rõ ràng giữa không gian các tầng.

Việc kết nối giữa các tầng được bố trí linh hoạt thông qua cầu thang bộ trong nhà hoặc lối đi tại hành lang, thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hoặc khai thác cho thuê riêng lẻ từng tầng, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành của toàn bộ căn shophouse. Vị trí dưới chân chung cư mang đến dòng khách ổn định, giúp khai thác thương mại hiệu quả.

Shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che-sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Eurowindow Light City là 279 căn shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, dòng sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án do Eurowindow Holding phát triển.

Mỗi căn có diện tích 66,5m², mặt tiền 7m, thiết kế gồm 2 khối được nối với nhau bằng mái ngói kết hợp kính giúp tận dụng ánh sáng ban ngày và thông gió tự nhiên, ban đêm được chiếu sáng bằng điện năng lượng mặt trời tạo nên phố đi bộ sầm uất 24/7.

Shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che-sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding, tối ưu kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư. (Ảnh: Vietnam+)

Với hai mặt tiếp cận cùng lưu lượng khách lớn, các căn shophouse này tối ưu khả năng khai thác kinh doanh, từ F&B, mua sắm đến giải trí, đồng thời mang lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Hơn nữa, khi kết hợp với trung tâm thương mại dưới chân các tòa chung cư, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che tạo nên tổ hợp thương mại liên hoàn, tích hợp đầy đủ tiện ích giải trí như rạp chiếu phim, phòng gym, spa, khu mua sắm và ẩm thực đa dạng. Nhờ vậy, đây là sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu thương mại sôi động, vừa gia tăng giá trị đầu tư theo thời gian, đồng thời góp phần nâng tầm trải nghiệm sống hiện đại tại khu đô thị.

Căn hộ chung cư thiết kế tối ưu cho an cư

1.662 căn chung cư tại Eurowindow Light City chủ yếu là căn 2 phòng ngủ, diện tích từ 52-60m², phù hợp với các gia đình trẻ. Với thiết kế thông minh, các phòng ngủ đều có cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên và thoáng gió, trong khi phòng khách và phòng bếp được kết nối với logia.

Thiết kế thông minh này sẽ tiết kiệm được hành lang giao thông giữa các phòng, tối ưu công năng sử dụng, giúp không gian sinh hoạt chung trở nên rộng rãi, thoáng đãng. Đặc biệt, điều hòa, máy giặt và khu vực phơi đồ bố trí ẩn thẩm mỹ.

Bên cạnh việc sở hữu bộ sưu tập sản phẩm đa dạng, Eurowindow Light City còn nổi bật với vị trí chiến lược tại phường Nguyệt Viên, bên bờ Bắc sông Mã, hội tụ đủ ba yếu tố “Nhất cận thị-Nhị cận giang-Tam cận lộ.”

Nhờ đó, cư dân dễ dàng kết nối trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học qua Quốc lộ 1A và 10, mở ra tiềm năng liên kết vùng và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian. Hơn nữa, cư dân tại dự án được tận hưởng gần 200 tiện ích nội khu và môi trường sống trong khu đô thị xanh, với vật liệu thân thiện môi trường, năng lượng tái tạo và công nghệ xử lý nước thải chuẩn A, góp phần nâng cao chất lượng sống đồng thời tăng giá trị tài sản lâu dài.

Cùng với uy tín phát triển từ Eurowindow Holding và bảo chứng tài chính từ BIDV và Techcombank, Eurowindow Light City được xem là một trong những điểm sáng đầu tư tại Thanh Hóa năm 2026, hội tụ cả tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác dòng tiền thực tế./.

Siêu đô thị thế hệ mới tạo ra các cực tăng trưởng, phát triển bền vững Siêu đô thị thế hệ mới được định nghĩa không chỉ bằng quy mô mà bởi một hệ tiêu chí toàn diện từ cấu trúc đa cực, hạ tầng thông minh, bền vững môi trường đến chất lượng sống.