Đất ở-nghỉ dưỡng sát biển, sổ đỏ lâu dài: “Kiềng 3 chân” tạo giá trị độc bản cho Vinhomes Hải Vân Bay

Trong bối cảnh bất động sản ven biển bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh bởi quỹ đất hữu hạn và pháp lý ngày càng siết chặt, những đô thị đồng thời đáp ứng nhu cầu ở thực, vị trí sát biển và sở hữu lâu dài đang trở thành tài sản khan hiếm tuyệt đối.

Vì thế, đô thị nghỉ dưỡng biển Vinhomes Hải Vân Bay, với cuộc hội ngộ hiếm thấy của “bộ 3 quyền lực” an cư-vị trí-pháp lý, được xem như một “báu vật” đặc biệt, khó có cơ hội tìm thấy lần thứ hai.

Chuẩn sống tích hợp: An cư đẳng cấp, nghỉ dưỡng mỗi ngày

Trên bản đồ bất động sản hạng sang toàn cầu, các khu vực sát biển luôn là lựa chọn ưu tiên của giới tinh hoa nhờ hội tụ hai giá trị: môi trường sống nghỉ dưỡng cao cấp và khả năng định vị đẳng cấp của chủ sở hữu.

Từ các khu dinh thự sang trọng ở Malibu, Miami (Mỹ) hay thiên đường sống của giới siêu giàu Palm Jumeirah (Dubai) hay “đặc khu tỷ phú” Sentosa Cove (Singapore)… điểm chung là không gian sống hướng biển với khí hậu trong lành, ôn hòa quanh năm và trải nghiệm nghỉ dưỡng hiện diện trong đời sống thường nhật.

Báo cáo của Henley & Partners cũng chỉ ra, các đô thị thịnh vượng nhất thế giới, như Singapore, Sydney hay New York… đều gắn với yếu tố biển - nơi hội tụ chất lượng sống cao và dòng chảy kinh tế toàn cầu.

Tại Việt Nam, bất động sản ven biển trong thời gian dài chủ yếu phục vụ nghỉ dưỡng ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu của tầng lớp khách hàng cao cấp đã dịch chuyển: không chỉ “đi nghỉ”, mà là “sống nghỉ dưỡng.”

Trong bối cảnh đó, mô hình first home sát biển tại Vinhomes Hải Vân Bay đánh dấu bước chuyển rõ nét, từ bất động sản phục vụ lưu trú ngắn hạn không gian sống trọn vẹn, nơi giá trị an cư và nghỉ dưỡng được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái all-in-one đẳng cấp.

Vị trí sát biển: “Tọa độ kim cương” không thể nhân bản

Nếu mô hình sống tạo nên nền tảng, thì vị trí sát biển là yếu tố quyết định giá trị vượt trội. Thực tế cho thấy, quỹ đất ven biển đã hạn chế, nhưng các vị trí tiếp cận trực diện đường bờ biển, đồng thời sở hữu địa thế tự nhiên đặc biệt lại càng hiếm.

Theo The New York Times, những tỷ phú đứng đầu “kim tự tháp tài sản” như Ken Griffin hay Steve Ballmer liên tục gia tăng sở hữu bất động sản ven biển tại các khu vực đắt giá như Palm Beach, cho thấy sức hút bền vững của dòng tài sản này.

“Không chỉ riêng nước Mỹ, những dải đất ven biển đẳng cấp thế giới là thứ không thể kiến tạo thêm, chỉ có thể nắm giữ. Và chính sự giới hạn ấy khiến chúng trở nên vô giá,” hãng đấu giá Sotheby’s nhận định.

Trong dòng chảy đó, Vinhomes Hải Vân Bay càng nổi bật khi sở hữu địa thế độc nhất vô nhị. Dự án tọa lạc tại chân đèo Hải Vân với thế đất “tựa sơn hướng vịnh” hiếm có, đồng thời tiếp cận trực diện đường bờ biển. Các phân khu thấp tầng tại đây được quy hoạch theo dạng xếp lớp như những bậc thang, vừa tối ưu tầm nhìn, vừa tôn trọng địa hình tự nhiên. Nhờ đó, gần như mọi căn biệt thự đều sở hữu tầm nhìn “vô cực” hướng ra vịnh biển.

Vị trí sát biển cùng địa thế “có 1-0-2” là yếu tố đưa giá trị của Vinhomes Hải Vân Bay vượt lên khỏi mặt bằng chung của thị trường.

Về dài hạn, khi quỹ đất ở ven biển dần “tuyệt chủng”, những đô thị nghỉ dưỡng vừa sở hữu vị trí mặt tiền, vừa được quy hoạch bài bản như Vinhomes Hải Vân Bay sẽ tiếp tục được neo giữ giá trị nhờ tính khan hiếm tự nhiên và tuyệt đối.

Sổ đỏ lâu dài: “Lõi giá trị” của tài sản tích lũy và truyền đời

Trong phân khúc bất động sản ven biển - nơi phần lớn sản phẩm vẫn gắn với thời hạn sở hữu 50 năm - sự xuất hiện của quỹ đất có sổ đỏ lâu dài tại Vinhomes Hải Vân Bay mang ý nghĩa như một “chuẩn mực khác biệt”.

Với đất sổ đỏ lâu dài, tài sản càng để lâu càng gia tăng giá trị, đặc biệt khi đi cùng các yếu tố khan hiếm như vị trí sát biển của Vinhomes Hải Vân Bay.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru Việt Nam, nhận định: “Đối với các dự án bất động sản biển, rất hiếm những khu vực có sở hữu lâu dài. Thực tế này không chỉ tại Việt Nam mà ở các thị trường quốc tế, các sản phẩm ven biển sở hữu lâu dài đều có tốc độ tăng trưởng tốt.”

Khác với tài sản có thời hạn, đất ở lâu dài không bị giới hạn vòng đời pháp lý, cho phép tích lũy giá trị bền vững theo thời gian và truyền thừa qua nhiều thế hệ. Đồng thời, yếu tố này cũng mang lại tính linh hoạt cao về chuyển nhượng, thừa kế hay huy động tài chính - những lợi thế khó có được ở các sản phẩm sở hữu có thời hạn.

Sự hội tụ của ba yếu tố cốt lõi - mô hình first home ven biển, vị trí sát biển và pháp lý sở hữu lâu dài - tạo nên cấu trúc giá trị khác biệt cho Vinhomes Hải Vân Bay. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, đây trở thành danh mục tài sản khan hiếm tuyệt đối, nơi giá trị sống, giá trị tích lũy, giá trị truyền đời và giá trị biểu tượng cùng hội tụ.

Ở góc độ thị trường, những tài sản mang tính độc bản như vậy thường không lặp lại theo chu kỳ. Và chính sự khan hiếm đó là nền tảng để xác lập vị thế cũng như tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho Vinhomes Hải Vân Bay trong danh mục của giới đầu tư và khách hàng thượng lưu./.