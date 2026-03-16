Đắk Lắk: Nhóm học sinh rủ nhau tắm sông, một em tử vong thương tâm

Ngày 16/3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, sau giờ tan học, một nhóm học sinh gồm 5 em đang theo học tại điểm trường thôn Ea Khiêm (Trường Tiểu học Cẩm Phong) gồm: L.V.Ph, (sinh năm 2017); H.V.Đ (sinh năm 2017); L.M.M (sinh năm 2017) cùng học lớp 3D; L.M.T (sinh năm 2017) lớp 3C và L.M.Th (sinh năm 2015) lớp 5C rủ nhau ra sông tắm.

Sau khi xuống tắm được một lúc, em L.V.Ph có dấu hiệu bị đuối và chìm xuống nước. Đến buổi học chiều cùng ngày, các cháu mới kể lại sự việc với nhà trường. Lúc này, giáo viên cùng Ban tự quản thôn đến khu vực các cháu tắm thì phát hiện áo, cặp, dép của nạn nhân; sau đó tìm vớt được thi thể cháu.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự./.

