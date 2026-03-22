Đắk Lắk: Đi thả diều, một học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Ngày 22/3, Ủy ban Nhân dân xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, tối 21/3, gia đình em Y.B.N. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Cuôr Đăng) đến Công an xã Cuôr Đăng trình báo về việc con trai mình mất tích.

Em Y.B.N đi thả diều từ khoảng 8 giờ sáng đến tối không thấy về, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi ngày nhưng không thấy.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cuôr Đăng cùng gia đình tổ chức tiếp tục tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể em Y.B.N. tại hồ Ea Đăng (thuộc địa bàn buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng).

Sáng 22/3, đại diện chính quyền địa phương và nhà trường đã đến thăm viếng, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Ngành chức năng khuyến cáo các gia đình cần chú ý trông coi trẻ, tuyệt đối không để trẻ em bơi lội, tắm ở ao hồ, sông suối khi không có người lớn trông coi./.

