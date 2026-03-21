Cháy nhà dân ở Gia Lai, hai trẻ nhỏ tử vong

Chiều 21/3, Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà dân làm hai trẻ nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà Mai Thị Nghi (65 tuổi), ở số nhà 110, đường 17/3, Quốc lộ 25, thôn 5, xã Chư Sê.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức chữa cháy, đồng thời nỗ lực đưa hai người mắc kẹt ra ngoài, chuyển đến Trung tâm Y tế Chư Sê cấp cứu.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy đã làm hai trẻ em tử vong, nghi do ngạt khói độc từ vật liệu bị cháy, gồm: Ph. M. Ph. L (5 tuổi) và Ph. M. Ph. Tr (7 tuổi), cùng trú tại thôn 5, xã Chư Sê (là cháu nội của bà Nghi). Hai em tử vong tại Trung tâm Y tế Chư Sê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh Lực lượng chức năng đã cứu 5 người mắc kẹt trong vụ trong vụ cháy nhà dân xảy ra trên đường Yersin, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 3 trẻ em.