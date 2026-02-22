Thăm hỏi, động viên lực lượng cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân đuối nước mất tích

Liên quan đến vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 1 người chết, 1 người mất tích tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi), ngày 22/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Tại đây, sau khi nghe báo cáo nhanh về tình hình vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và chính quyền địa phương trong việc triển khai các phương án tìm kiếm tung tích nạn nhân Trần Ngọc Tr. (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ, mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm sớm tìm thấy nạn nhân Tr..

Ông Nguyễn Hoàng Giang đề nghị, chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân và du khách về nguy cơ mất an toàn khi tắm biển; nhất là trong thời điểm xuất hiện sóng lớn cũng như những khu vực có dòng chảy xa bờ; đồng thời chủ động rà soát, bổ sung biển báo, bố trí lực lượng túc trực nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến tham quan, tắm biển.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân đuối nước mất tích. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã điều động khoảng 10 cán bộ, chiến sỹ tiếp cận khu vực nạn nhân Tr. bị đuối nước, tập trung thành “tốp” đi dọc biển để tìm kiếm. Lực lượng chức năng cũng đã sử dụng tàu chuyên dụng di chuyển cách bờ khoảng hơn 100 mét phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

Vào khoảng 15 giờ 2 phút cùng ngày, Công an xã Tịnh Khê nhận được tin báo về việc 3 người trong một gia đình ra bãi biển Mỹ Khê (trước quán Bích Trâm), thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê tắm và không may bị đuối nước.

Công an xã đã khẩn trương phối hợp với lực lượng cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi và quần chúng nhân dân tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Sau nhiều nỗ lực, mọi người đã tiếp cận được cháu Trần Ngọc Kim Ng. (13 tuổi) và dìu vào bờ, đưa đến cơ sở y tế để điều trị; sức khỏe dần ổn định.

Tiếp đó, phát hiện thi thể cháu Trần Ngọc Gia Ph. (10 tuổi) cách vị trí gặp nạn khoảng 100 mét./.