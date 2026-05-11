Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ vụ nợ bảo hiểm kéo dài khiến người lao động bức xúc

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn số 3934/UBND-KGVX về việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung liên quan đến thông tin “Nợ bảo hiểm kéo dài, khiến 35 lao công ở Quảng Ngãi mất quyền lợi cơ bản, phải tự chi trả viện phí và đóng bù để hưởng chế độ” mà báo chí phản ánh.

Theo Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc; báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Việc kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 13/5/2026.

Trước đó, 35 công nhân, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích xã Đăk Hà (Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ) đã đồng loạt gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, phản ánh về tình trạng chậm khắc phục sai phạm trong đóng bảo hiểm xã hội kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động.

Đến tháng 4/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum (cũ) đã có kết luận, đơn vị này không có dấu hiệu trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo qua các thời kỳ đã để xảy ra sai phạm trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm tai nạn lao động cho 35 công nhân, viên chức, người lao động nói trên.

Cơ quan chức năng yêu cầu truy thu cùng tiền lãi chậm đóng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 2007-2015, buộc Trung tâm phải khắc phục số tiền hơn 512 triệu đồng và giai đoạn 2016-2022, buộc khắc phục hơn 579 triệu đồng.

Dù lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ đã tự giác nộp tiền để khắc phục sai phạm, nhưng đến nay, quá trình khắc phục vẫn trì trệ, chưa hoàn thành để lại nhiều hệ lụy, khiến nhiều công nhân bức xúc vì quyền lợi bảo hiểm chưa được đảm bảo đầy đủ./.

