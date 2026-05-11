Quảng Ninh lấy nhân lực làm yếu tố then chốt trong phát triển logistics

Theo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh xác định việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để đưa logistics trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Một trong những mục tiêu cụ thể quan trọng trong giai đoạn 2025-2035 là phấn đấu đạt 70% người lao động trong ngành dịch vụ logistics được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Trong số đó, tỉnh đặt mục tiêu có 30% lao động đạt trình độ từ đại học trở lên. Mục tiêu này tiếp tục được duy trì ổn định cho đến tầm nhìn năm 2050 nhằm bảo đảm sự bền vững về chất lượng nhân sự cho ngành.

Tỉnh xác định phát triển dịch vụ logistics dựa trên cơ sở xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Để hiện thực hóa điều này, Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh đào tạo nghề về logistics tại các cơ sở đào tạo, đa dạng hóa hình thức học tập và thúc đẩy liên kết giữa các viện, trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp để hình thành mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực (bao gồm cả đào tạo tại chỗ).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên ngành.

Việc chú trọng vào yếu tố con người nằm trong lộ trình đưa logistics trở thành ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hàm lượng tri thức lớn và có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành dịch vụ logistics đạt trên 16%/năm.

Đến năm 2035, tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh dự kiến đạt trên 11% và tăng lên trên 15% vào năm 2050.

Tỉnh cũng phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics ở mức trên 80%.

Để hỗ trợ cho đội ngũ nhân lực và thị trường logistics phát triển, Quảng Ninh có kế hoạch hình thành 6 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại trong giai đoạn 2025-2035, đó là: Trung tâm logistics Quảng Yên, kết nối các khu đô thị và công nghiệp trong Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; trung tâm logistics Móng Cái kết nối hệ thống cửa khẩu Bắc Luân, Ka Long và cảng biển Hải Hà; trung tâm logistics Hạ Long, gắn với khu công nghiệp Cái Lân và Việt Hưng; trung tâm logistics Vân Đồn là chuỗi kết nối cảng hàng không Vân Đồn và cảng biển Hòn Nét (Cửa Ông); trung tâm logistics Hải Hà và Bình Liêu, tập trung vào các khu kinh tế cửa khẩu và kết nối biên giới.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ phát triển ít nhất 1 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế, đóng vai trò đầu mối kết nối quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Sở Xây dựng Quảng Ninh và Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) chính thức ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược khu vực cảng Con Ong-Hòn Nét và Sáng kiến hàng hải Quảng Ninh.

Mục tiêu cốt lõi của hợp tác là phát triển cảng Con Ong-Hòn Nét thành cảng xanh tầm cỡ quốc tế, vận hành theo mô hình cảng thông minh, tích hợp hệ thống logistics hiện đại, công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ ngoài khơi.

Sự kiện ký kết này ghi dấu mốc khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược, hứa hẹn tạo ra những đột phá mới trong hạ tầng logistics và kinh tế biển của Quảng Ninh trong thời gian tới.

Tại lễ ký kết trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cam kết đồng hành, sát cánh và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi nhất cho Viện Hàng hải Đông Bắc và các đối tác Hoa Kỳ; đồng thời tin tưởng mạnh mẽ rằng, dự án cảng Con Ong-Hòn Nét sẽ sớm thành hiện thực, trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc Việt Nam, là điểm đến của hàng hải quốc tế trong tương lai./.

