Bộ Công Thương ra quyết định công nhận ngày logistics việt nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Quyết định số 1065/QĐ-BCT ngày 6/5/2026 về việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam. Theo đó, ngày 6/5 hàng năm được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam. Tuần lễ Logistics Việt Nam được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 5 hàng năm.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng đó, Quyết định nêu rõ việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời, hoạt động này hướng tới thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và phát triển bền vững.

Ngoài ra, Quyết định cũng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghệ logistics, kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, quảng bá hình ảnh Việt Nam là một trung tâm dịch vụ logistics năng động, hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và khích lệ cộng đồng doanh nghiệp, người lao động trong ngành logistics có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Về tổ chức thực hiện, Cục Xuất nhập khẩu được phân công chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA), các hiệp hội và doanh nghiệp logistics tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tôn chỉ, mục đích và điều kiện của đơn vị./.

