Quảng Ngãi khắc phục việc thi công đường dẫn vào cầu “cụt”

Ngày 14/4, TTXVN đã có bài phản ánh Quảng Ngãi xây cầu 265 tỷ đồng, “quên” đường dẫn. Một ngày sau bài phản ánh trên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Ân Phú đã có văn bản số 44/CV-AP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh về việc tổ chức thi công tuyến đường dẫn cầu Thạnh Đức và nút giao đấu nối vào Quốc lộ 1A thuộc Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh.

Hiện trên tuyến đường dẫn, lực lượng công nhân, kỹ thuật đang tập trung phương tiện, nhân lực thi công đường dẫn từ cầu Thạnh Đức ra Quốc lộ 1A.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, anh Nguyễn Tấn Dũng, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Ân Phú cho biết, sau phản ánh trên, công ty đã tổ chức thi công đường dẫn từ cầu Thạnh Đức ra quốc lộ 1A. Hiện công ty đang phát quang mặt bằng, làm cấp phối và thảm nhựa để đấu nối quốc lộ. Hiện trên tuyến còn đang vướng cáp quang, điện chiếu sáng cùng một số hạng mục bó vỉa, hệ thống thoát nước chưa thi công. Công ty phấn đấu hoàn thành việc thi công đường dẫn vào cầu Thạnh Đức vào trung tuần tháng 6 để kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, phát huy hiệu quả cầu Thạnh Đức.

Trước đó, TTXVN phản ánh cầu Thạnh Đức ở phường Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xây dựng cầu mới có giá trị 265 tỷ đồng. Dự án cầu Thạnh Đức mới bắc qua cửa biển Sa Huỳnh khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Sau 2 năm triển khai, đến tháng 10/2025 cầu mới đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng nhưng đến nay người dân và các phương tiện vẫn chưa “tiếp cận” được cầu mới vì thiếu đường dẫn từ Quốc lộ 1A lên cầu Thạnh Đức. Vì không có lối vào nên cầu Thạnh Đức cũ vẫn phải gồng gánh cả nghìn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày, bất chấp cây cầu này đã cũ và xuống cấp nghiêm trọng./.

Quảng Ngãi: Xây cầu trăm tỷ nhưng "quên" đường dẫn Cầu Thạnh Đức được xây dựng với mục đích thay cho cầu cũ. Tuy nhiên, vì không có lối vào nên cầu Thạnh Đức cũ vẫn phải gồng gánh cả nghìn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày