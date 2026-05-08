Đồng Nai tăng tốc giải phóng mặt bằng 5 dự án giao thông trọng điểm

Ngày 8/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gọi chung là giải phóng mặt bằng) phục vụ 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai (đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, đường 773, đường 770B, đường 769 và Hương lộ 2).

Đây là các dự án giao thông có tính kết nối vùng, đồng thời kết nối các địa phương với sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, hàng nghìn hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất; dự kiến khởi công trong năm nay.

Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động nhân lực kiểm đếm đất đai, tài sản, sớm hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ để trình phê duyệt theo quy định; hoàn thành xác nhận hộ (có đất bị thu hồi) trực tiếp sản xuất nông nghiệp để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Về việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, các xã, phường thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo hàng ngang nhằm đẩy nhanh tiến độ, tránh việc trả hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án và giải ngân vốn đầu tư công địa bàn thành phố.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích các chính sách của Nhà nước để người dân có đất bị thu hồi hiểu và đồng thuận, sớm bàn giao đất phục vụ dự án.

Khẩn trương rà soát, có văn bản cam kết thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công 5 dự án gửi Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai để theo dõi.

Cầu Thủ Biên bắc qua sông Đồng Nai kết nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh, tới đây đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nối vào cầu này. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đồng Nai đề nghị Bí thư các xã, phường tập trung cao độ, chỉ đạo toàn diện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 5 dự án nêu trên, đảm bảo giải ngân 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư công (vốn bồi thường, hỗ trợ của các dự án) giữa tháng 5 này.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai xem xét, điều động nhân sự có trình độ chuyên môn hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai theo dõi kết quả thực hiện việc giải phóng mặt bằng của các đơn vị đối với 5 dự án; đề xuất thành phố kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân làm tốt, phê bình tổ chức, cá nhân chậm tiến độ.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất và 23 xã, phường (có dự án đi qua) trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn làm việc xuyên ngày đêm để xác định nguồn gốc đất, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tại 5 dự án. Đến nay, một số xã phường đã hoàn thành 100% xác nhận nguồn gốc đất đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, Đường 773 và Hương lộ 2.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai, hiện xã Xuân Quế đang triển khai giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh và đường 770B.

Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản phục vụ 2 dự án; sắp hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường để chi trả tiền cho các hộ, đồng thời có văn bản cam kết giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công 2 dự án vào giữa tháng 5 này./.

Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, chưa có chuyển biến Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để thi công các hạng mục của nhiều dự án giao thông trọng điểm, sớm hoàn thành trục giao thông liên vùng.

​