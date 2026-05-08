Đến năm 2030: Hơn 95% dân số có thể tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không nước ta đến năm 2030 về số lượng, dân số tiếp cận đã tương đương với các nước trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á.

Trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030 có 30 cảng hàng không (14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội); tầm nhìn đến năm 2050 có 33 cảng hàng không (14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội).

Có 12 vị trí tiềm năng, cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không. Đối với các vị trí tiềm năng, Thủ tướng Chính phủ giao ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức lập Đề án quy hoạch cảng hàng không, trong đó đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu, điều kiện, khả năng hình thành cảng hàng không cũng như các tác động liên quan, huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư theo phương thức PPP, gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Lãnh đạo Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng Hàng không Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về số lượng cảng hàng không, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá quy hoạch của Việt Nam tương đương với các quốc gia trong khu vực (Thái Lan có 39 cảng hàng không, Malaysia có 38 cảng hàng không, Myanmar có 32 cảng hàng không, Nhật Bản có 97 cảng hàng không, Hàn Quốc có 15 cảng hàng không).

Hơn nữa, quy hoạch cảng hàng không của Việt Nam đến năm 2030 trên 95% dân số có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km, cao hơn mức trung bình của thế giới là 75%, tương đương với các nước trong khu vực (Nhật Bản 99%, Hàn Quốc 100%, Trung Quốc là 73,37%, Malaysia là 98,13%, Philippines là 93,62%, Thái Lan là 88%).

Đối với số lượng cảng hàng không quốc tế, quy hoạch cảng hàng không của Việt Nam đến năm 2030 có 15/31 cảng hàng không, tương đương với Hàn Quốc (Hàn Quốc có 8/15 cảng hàng không) và cao so với các quốc gia trong khu vực (Thái Lan có 10/39 cảng hàng không, Malaysia có 7/38 cảng hàng không, Nhật Bản có 29/97 cảng hàng không).

Phía Bộ Xây dựng cho rằng việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời gian tới, ngoài việc cập nhật lại số liệu dự báo (giảm hơn so với Quyết định số 648/QĐ-TTg), sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu việc bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới như: Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô; việc điều chỉnh quy mô Cảng Hàng không Côn Đảo; vai trò của Cảng Hàng không Hải Phòng.

“Việc nghiên cứu các cảng hàng không này khá phức tạp cả về kỹ thuật và sự tác động lẫn nhau nên rất cần thêm thời gian để nghiên cứu, thống nhất với các địa phương, trong khi chưa quá cấp bách đầu tư nên Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu và hoàn thành chậm hơn,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nêu rõ.

Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư các Cảng Hàng không Măng Đen, Vân Phong và Quảng Trị như mong muốn của các địa phương và các nhà đầu tư, Bộ Xây dựng kiến nghị không gộp nội dung điều chỉnh cho 3 cảng hàng không này với điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc xem xét, phê duyệt đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không cho 3 Cảng Hàng không Măng Đen, Vân Phong, Quảng Trị) để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định./.

