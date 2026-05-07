Hà Nội phát hiện cơ sở nâng cấp tốc độ của xe đạp điện lên tới 49km mỗi giờ

Thực hiện chỉ đạo về tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và trật tự trong lĩnh vực phương tiện giao thông điện.

Trong quá trình tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện một cơ sở lắp ráp xe đạp điện có dấu hiệu sử dụng bộ điều khiển vi phạm quy định về tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngày 6/5, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại TTFAIR Việt Nam tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp sử dụng bộ điều khiển động cơ dành cho xe máy điện loại MDHY 60V để lắp ráp vào xe đạp trợ lực điện mang nhãn hiệu “VC BIKE."

Theo cơ quan chức năng, việc lắp đặt bộ điều khiển này có thể khiến phương tiện sau khi hoàn thiện đạt tốc độ tối đa khoảng 49 km/h, vượt quá giới hạn cho phép đối với xe đạp điện theo quy định hiện hành.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ 91 xe đạp trợ lực điện lắp ráp hoàn chỉnh cùng 82 bộ điều khiển động cơ đang chuẩn bị đưa vào dây chuyền sản xuất để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, làm rõ số lượng sản phẩm đã tiêu thụ trên thị trường nhằm xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sản xuất, lực lượng quản lý thị trường cũng tiến hành giám sát hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp. Qua đó phát hiện website có tên miền “xedienttfair.com” chưa thực hiện đầy đủ các quy định về cung cấp thông tin trên môi trường mạng.

Cụ thể, website chưa công bố đầy đủ thông tin về hàng hóa, thiếu thông tin về chủ sở hữu; chưa hiển thị chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên trang chủ; chưa xây dựng chính sách bảo đảm an toàn, an ninh trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu người tiêu dùng theo quy định.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, website còn sử dụng các từ ngữ mang tính khẳng định tuyệt đối như “nhất” trong nội dung quảng bá sản phẩm nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh, vi phạm quy định về quảng cáo và có thể gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các vi phạm của doanh nghiệp theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực xe điện và thương mại điện tử, những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm được đánh giá góp phần bảo đảm trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính./.

