Giá vàng đảo chiều tăng sau khi chạm mức thấp nhất 5 tuần

Giá vàng tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 5/5 tại thị trường châu Á, sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tuần ở phiên trước đó, dù đà đi lên bị hạn chế do giá dầu duy trì ở mức cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến triển vọng lãi suất tại Mỹ trở nên kém rõ ràng.

Vào lúc 6 giờ 15 phút GMT (13 giờ 15 phút giờ Việt Nam), tại thị trường Bengaluru, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.543,33 USD/ounce, sau khi giảm hơn 2% trong phiên thứ Hai. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6/2026 cũng nhích 0,4% lên 4.553,10 USD/ounce.

Theo ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, thị trường đang trong giai đoạn tiếp nhận các biến động trước đó, sau khi làn sóng giao dịch liên quan đến yếu tố chiến sự khiến giá vàng giảm trong phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, mức tăng của vàng bị kìm hãm khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD cùng đi lên, trong bối cảnh giá dầu phục hồi làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Điều này gây bất lợi cho vàng - tài sản không sinh lời và thường được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro.

Đồng USD tăng giá, trong khi dầu Brent duy trì trên mức 113 USD/thùng do Mỹ và Iran vừa tìm cách hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn, vừa tiếp tục các hoạt động đối đầu tại eo biển Hormuz. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến các kim loại định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, giá dầu cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó làm tăng khả năng lãi suất duy trì ở mức cao hơn. Dù vàng thường được coi là kênh phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại khiến các tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn, từ đó làm giảm sức hút của kim loại quý này.

Hiện thị trường phần lớn đã loại bỏ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời dự báo xác suất tăng lãi suất vào tháng 3/2027 ở mức 37%, so với mức 27% kỳ vọng giảm lãi suất chỉ một tuần trước đó.

Giới đầu tư đang chờ đợi loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ sẽ công bố trong tuần này, bao gồm số liệu việc làm, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP và báo cáo việc làm tháng 4/2026.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 73 USD/ounce, bạch kim tăng 1,4% lên 1.971,86 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,1% lên 1.495,43 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 20 phút chiều ngày 5/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

