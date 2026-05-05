Giá vàng trong nước giảm mạnh, giao dịch quanh mức 165 triệu đồng

Thị trường vàng trong nước giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng theo giá vàng quốc tế, hiện giao dịch quanh mức 165 triệu đồng trong khi tỷ giá USD giảm nhẹ.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước giảm mạnh, giao dịch quanh mức 165 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Mở cửa phiên sáng nay (5/5), thị trường kim loại quý trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng trong khi tỷ giá trung tâm lại giảm 1 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 165 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 4/5.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 162-165 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,3 đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 162 triệu đồng đến 165 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.539 USD/ounce, giảm 65 USD/ounce so với chốt phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên hôm trước (4/5).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 1 đồng so với chốt phiên ngày 4/5. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.106-26.366 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.125-26.366 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.136-26.366 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.130-26.366 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

