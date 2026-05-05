Giá vàng trong nước giảm mạnh, giao dịch quanh mức 165 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (5/5), thị trường kim loại quý trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng trong khi tỷ giá trung tâm lại giảm 1 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 165 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 4/5.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 162-165 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,3 đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 162 triệu đồng đến 165 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.539 USD/ounce, giảm 65 USD/ounce so với chốt phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên hôm trước (4/5).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 1 đồng so với chốt phiên ngày 4/5. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.106-26.366 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.125-26.366 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.136-26.366 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.130-26.366 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

