Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới

Giá vàng trong nước bật tăng 2,5 triệu đồng/lượng, theo đà tăng của giá quốc tế, hiện giao dịch quanh mức 167,5 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD cũng có điều chỉnh tích cực.

Hạnh Dung
Người dân mong muốn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng thu hẹp. (Ảnh: Vietnam+)
Mở cửa phiên sáng nay (6/5), thị trường kim loại quý trong nước đảo chiều tăng mạnh tới 2,5 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm cũng tăng 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 5/5.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 2,5 đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 164 triệu đồng đến 167 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.635 USD/ounce, tăng tới 97 USD/ounce so với cùng kỳ phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 147,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên hôm trước (5/5).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng tương ứng 2 đồng so với chốt phiên ngày 5/5. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.098-26.368 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.127-26.368 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.128-26.368 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.368 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

