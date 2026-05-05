Giá vàng giảm 2% khi căng thẳng tại Trung Đông lại leo thang

Trong phiên giao dịch ngày 4/5, giá vàng thế giới giảm 2% khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông thúc đẩy đồng USD tăng và làm dấy lên nỗi lo ngại lạm phát kéo dài.

Kết thúc phiên này, giá vàng giao ngay giảm xuống mức 4.523,23 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn ở Mỹ giảm 2,4% xuống 4.533,30 USD/ounce.

Ngày 4/5, quân đội Mỹ thông báo 6 tàu nhỏ của Iran bị đánh chìm sau khi các phương tiện này bị cáo buộc nhằm mục tiêu vào các tàu dân sự trên biển, trong một diễn biến mới thử thách thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại khu vực.

Cùng thời điểm, quân đội Mỹ cũng cho hay Iran đã triển khai tên lửa, thiết bị bay không người lái và tàu nhỏ nhằm vào các mục tiêu trên biển trong khu vực. Những diễn biến này cho thấy tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh, đẩy giá dầu Brent tăng hơn 5%. Giá năng lượng đi lên không chỉ hỗ trợ đồng USD mà còn làm dấy lên lo ngại chi phí đầu vào tăng cao, từ đó gây áp lực lên lạm phát. Khi đồng USD mạnh, vàng - được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, làm suy giảm sức mua.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng TD Securities, nhận định những diễn biến gần đây chưa thể trấn an thị trường mà còn làm tăng áp lực lạm phát, qua đó cho thấy lãi suất nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Ông Melek cho rằng mức 4.200 USD/ounce có thể giúp giá vàng không giảm sâu, nhưng trong ngắn hạn, lãi suất cao vẫn có thể khiến nhà đầu tư bớt mua vào. Đồng quan điểm, ngân hàng Barclays dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm 2026 do lo ngại giá năng lượng cao sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế.

Trong tuần này, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như số vị trí việc làm còn trống, báo cáo việc làm ADP và bảng lương tháng 4/2026, nhằm tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Dù thường được xem là lựa chọn an toàn khi thị trường nhiều biến động, vàng lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.Trong khi đó, giá các kim loại quý khác cũng sụt giảm. Giá bạc giảm 3,2% xuống 72,95 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,7% xuống còn 1.955,95 USD/ounce, và giá palladium giảm 2,9% xuống 1.481 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 7 giờ 2 phút sáng ngày 5/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 160,33-160,63 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

